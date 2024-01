La ville du Mont-Dore en quête de jeunes sapeurs-pompiers

Qui veut intégrer les rangs des jeunes pompiers mondoriens ? L’Association des jeunes sapeurs-pompiers du Mont-Dore (AJSPMD) et la municipalité ont lancé une campagne de recrutement, lundi 1er janvier. Les candidats ont jusqu’au 31 janvier pour déposer leur dossier d’engagement. Ils doivent avoir entre 13 et 15 ans. "Une expérience unique pour découvrir la force du travail en équipe et surtout, apprendre des gestes qui sauvent des vies", vante la ville du Mont-Dore.

Douze postes ouverts

Disponible à l’hôtel de ville de Boulari, à la caserne de La Coulée et sur le site de la ville, le dossier de candidature doit être accompagné de la photocopie des deux derniers bulletins scolaires du jeune, d’une attestation d’assurance responsabilité civile et activités extrascolaires pour l’année en cours, d’une photo d’identité récente, d’un certificat d’aptitude médicale et d’une copie des vaccinations à jour. Il doit être déposé avant le mercredi 31 janvier, 15 heures, au centre d’incendie et de secours de La Coulée.

Douze postes sont en jeu. Les candidats admis s’engageront dans une formation étalée sur quatre années scolaires et axée autour du secours aux personnes, de la lutte contre les incendies et de la protection des biens et de l’environnement. À son issue, les jeunes sapeurs-pompiers passeront un brevet leur permettant d’intégrer par la suite un centre d’incendie et de secours en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

"Cet engagement nécessite un effort et une grande motivation du candidat, qui doit être vivement soutenu par l’entourage familial, en relation avec l’équipe pédagogique de l’école des JSP", souligne la municipalité.