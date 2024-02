Province Sud : les directeurs d’école font leur rentrée

Les directeurs et directrices des 92 écoles que compte la province Sud étaient conviés, ce lundi 5 février, à une réunion de rentrée au centre administratif de la province Sud. À une semaine du coup d’envoi de la rentrée scolaire 2024, ce séminaire, organisé comme chaque année par la Direction de l’éducation et de la réussite (Deres) de la province Sud, a été l’occasion de faire un bilan de l’année écoulée et de dresser les objectifs de celle qui s’ouvre.

Les chefs d’établissement ont été accueillis par un mot de Sonia Backès, présidente de la province Sud, qui a listé quelques satisfactions : l’ouverture de la "dixième école bilingue", à Serge-Laigle à Nouméa, un "dispositif important" ou encore le taux de 54 % d’écoles climatisées atteint l’an dernier.

Dans une semaine, environ 19 000 élèves vont faire leur rentrée en province Sud.