Après avoir explosé, le nombre d’élèves se stabilise à Dumbéa

Alors que la ville de Dumbéa devait, il y a encore quelques années, ouvrir des écoles à tours de bras, explosion démographique oblige, les effectifs tendent aujourd’hui à se stabiliser. Si le nombre d’élèves continue de progresser dans la deuxième commune du Caillou, cette évolution est désormais lente et complètement gérable pour la mairie.

"Aujourd’hui, on a atteint un plateau, avec par exemple, une centaine de nouveaux élèves supplémentaires pour cette rentrée, annonce Gérard Piolet, le premier adjoint au maire. Nous ouvrons toujours des classes à Dumbéa-sur-Mer car c’est dans ce secteur qu’il y a encore une très grosse évolution de la population. Mais globalement, on n’ouvre plus d’écoles ce qui est une bonne chose pour la ville d’un point de vue financier. Actuellement, il n’y a aucun besoin de nouvelle infrastructure pour les trois à quatre ans à venir dans la commune. Maintenant, il faut attendre de voir l’évolution et l’ouverture à l’urbanisation dans les secteurs de Panda et de Dumbéa-sur-mer-Pic-aux-morts."

Trois ouvertures et une fermeture de classe

Ainsi, au sein des 19 écoles (publiques et privée) que compte Dumbéa, trois ouvertures de classe sont à noter, pour cette rentrée, au sein des établissements Bardou, Delacharlerie-Rolly et de Dumbéa-sur-Mer. Une classe a quant à elle été fermée. Il s’agit de la section des petits à l’école Jacarandas.

Du côté des effectifs, 4 700 élèves du primaire sont déjà inscrits, dont 3 100 demi-pensionnaires. Pour les accueillir, 290 agents municipaux sont affectés dans les écoles (aides maternelles, animateurs, cantinières…).

A noter que la commune est également dotée de cinq collèges, avec 4 500 élèves et d’un lycée avec 1 800 élèves, des établissements qui ne relèvent pas de la compétence municipale.

"Tout va bien. Tous les travaux sont finis et nous sommes prêts à accueillir les élèves et les professeurs", tient à rassurer Gérard Piolet, qui comme l’ensemble des élus, se rendra dans l’une des 19 écoles de la commune, lundi prochain.