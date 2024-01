Arrivé par paquebot, un essaim d’abeilles porteuses d’un parasite intercepté par les services vétérinaires

Un désastre environnemental a été évité de justesse, en début de semaine. Mardi 9 janvier, la Direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales (Davar) a été informée de la présence d’un essaim d’abeilles sur le paquebot de croisière Ovation of the Seas, en provenance du Vanuatu.

À leur arrivée, les agents du Service d’inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire (Sivap) et un agent sanitaire du réseau d’épidémiosurveillance apicole (Resa) découvrent qu’il s’agit de l’espèce Apis Ceranae. Présente au Vanuatu, elle est absente du Caillou. Surtout, elle est l’hôte naturel du Varroa, un acarien parasite classé danger sanitaire catégorie 1 (DS1) pour les abeilles calédoniennes. Les grappes d’abeilles ont été détruites puis ensachées. Les analyses menées en laboratoire ont confirmé la présence du parasite sur les abeilles interceptées. "Des analyses complémentaires vont être sous-traitées en Nouvelle-Zélande, d’une part pour identifier précisément l’espèce de Varroa détectée, d’autre part pour confirmer l’absence des autres DS1 des abeilles", indique le gouvernement dans un communiqué.

"Cette interception rappelle à quel point le statut sanitaire très favorable de la Nouvelle-Calédonie, pour les maladies des abeilles mais aussi pour toutes les autres filières agricoles et notre biodiversité remarquable, est menacé. Elle rappelle également l’importance des mesures de biosécurité aux frontières pour prévenir l’introduction d’agents pathogènes. Parmi ces mesures, la présence de ruchers sentinelles et de pièges à essaims autour du port autonome permet une détection précoce en cas d’incursion."