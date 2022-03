Projet d'incinérateur de déchets dangereux à Numbo : les habitants, Promed et la province Sud se sont rencontrés

"Ils nous ont éclairés sur un certain nombre de points mais les habitants ne comprennent pas, ça va être difficile de les faire changer d’avis. On est déjà arrosé par les poussières de la SLN…", résume Alain Miloud, président de l’association de Logicoop, à la sortie de la réunion organisée ce mardi matin par la province Sud avec Promed, le porteur du projet de construction d’un incinérateur de déchets dangereux à Numbo. Un prochain rendez-vous est prévu jeudi pour présenter le dossier plus en détail et tenter de rassurer les habitants et EPLP.

Un avis favorable mais des craintes

L’association de protection de l’environnement remet en cause la pertinence d’un projet qui, selon elle, pourrait entraîner l’importation de déchets dangereux pour rentabiliser le site. Les habitants s’inquiètent surtout pour la pollution qu’une telle installation va générer dans une zone déjà fortement exposée. "Dans un projet industriel tel que celui-ci, le risque zéro n’existe pas", admet Philippe Blaise, premier vice-président de la province Sud, qui assure comprendre les inquiétudes des habitants. Pour lui, elles sont en partie le résultat d’un manque de communication sur le projet, "il aurait fallu plus de réunions de terrain pour l’expliquer". Mais la responsabilité de les organiser ne revenait pas à la province Sud, souligne-t-il, rappelant que le projet est privé. "Le rôle de la province était de vérifier sa conformité avec le code de l’environnement." À l’issue de l’enquête publique, le commissaire a donné un avis favorable mais il a émis plusieurs réserves, ce qui contribue aux craintes.

