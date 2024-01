La pêche aux crabes et aux picots rayés est de nouveau ouverte

Après deux mois de pause, afin de respecter leur période de reproduction, c’est la fin du répit pour les crabes de palétuvier. À partir de ce jeudi 1er février, leur pêche, leur transport, leur commercialisation, leur vente et leur détention sont donc de nouveau possibles.

Pas de crabes mous

En revanche, les codes de l’environnement interdisent de prélever des crabes mous ou de taille inférieure à quatorze centimètres Et ce parce que ces animaux atteignent leur maturité sexuelle à l’âge de deux ans et mesurent treize centimètres pour les mâles et quatorze centimètres pour les femelles. Ces dernières étant fécondées lorsqu’elles sont molles.

La fin de cinq mois d’interdiction

Par ailleurs, après cinq mois de fermeture, la pêche et la commercialisation de toutes les espèces de la famille des siganidés (picots rayés, gris et hirondelles…) peuvent reprendre. Seuls les poissons dont la longueur totale "à la fourche" est inférieure à vingt centimètres, ne peuvent pas être prélevés.