 Ce que l’on sait du drame de la Haute-Couvelée 

La sidération a gagné bon nombre d’habitants de la Haute-Couvelée, quartier habituellement tranquille, théâtre d’un drame familial ce vendredi, qui a nécessité l’intervention d’un très important dispositif de forces de l’ordre. Durant tout l'après-midi, gendarmes et policiers ont quadrillé et bouclé la zone.

À 18 heures, le procureur de la République a diffusé un communiqué qui apporte davantage de précisions sur les faits.

Carabine de chasse

En fin de matinée, des détonations retentissent dans le quartier. Un homme âgé de 59 ans vient de tirer plusieurs coups de feu avec une carabine de chasse en visant sa belle-fille, âgée de 35 ans, et son petit-fils de 10 ans. Des voisins, alertés par les coups de feu, ont découvert les deux victimes allongées sur le sol. Une prise en charge médicale a rapidement été déployée sur les lieux, suivie de l’évacuation au Médipôle des victimes, dont le pronostic vital est engagé. L’enfant est gravement atteint au niveau de l’abdomen et sa mère, touchée au niveau des membres inférieurs et de la tête.

Un important dispositif de sécurité est alors déployé afin de localiser et d’interpeller l’auteur présumé, autour de son domicile, avec l’appui de l’antenne du GIGN.

L’auteur présumé des tirs se serait suicidé

Après une tentative de négociation restée vaine pour obtenir la reddition du forcené, les forces de l’ordre entrent dans l’habitation et découvrent le corps de l’auteur présumé, allongé sur son lit, qui présente une lésion majeure au niveau de la tête.

"Il s’est donné la mort avec une arme à feu, et probablement peu de temps après son passage criminel, explique le procureur de la République, Yves Dupas. Aucun mouvement n’avait été repéré aux abords ou dans la maison, ni aucun contact avec les membres de sa famille comme les forces de l’ordre."

Concernant ce drame familial, les investigations diligentées par la brigade de recherches de Nouméa vont se poursuivre afin de déterminer les circonstances exactes de cette tentative de meurtre et le mobile de l’auteur présumé. Les enquêteurs ont d’ores et déjà procédé à l’audition de plusieurs témoins.

"Je tiens à saluer la qualité de l’intervention des forces de gendarmerie, avec 45 militaires mobilisés, qui ont pu, par ailleurs, bénéficier de l’assistance de la Sécurité civile, notamment de pompiers volontaires dotés de drones ainsi que la police municipale de Dumbéa", conclut Yves Dupas.