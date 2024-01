[Mise à jour] "Drame familial" à Dumbéa : une mère et son fils grièvement blessés par arme à feu, l'auteur présumé est décédé

[Mise à jour 17H15] L'auteur présumé des tirs est décédé. Les gendarmes ont découvert son corps sans vie. La piste du suicide est privilégiée. Pour autant, davantage de précisions devraient être données par le procureur de la République dans le courant de la soirée.

[Mise à jour 16h 30] D'après le procureur de la République, une femme de 35 ans et son fils de 10 ans ont été touchés par plusieurs coups de feu. Transportés au Médipôle, leur pronostic vital est engagé. L'auteur présumé, un homme de 59 ans, qui réside dans le secteur est actuellement recherché. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. "A ce stade, je ne peux pas vous en dire davantage notamment par rapport au mobile, explique Yves Dupas. Il s'agit d'un drame familial incontestablement mais nous n'avons pas d'éléments susceptibles d'éclairer ce passage à l'acte de la part de cet homme qui a donc tiré plusieurs coups de feu sur sa belle-fille et sur son petit-fils."

50 militaires déployés, périmètre bouclé

Un dispositif "très important" de 50 militaires est actuellement déployé. "Il s'agit de boucler le périmètre afin de localiser l'auteur présumé et l'interpeller dans les meilleurs délais, poursuit Yves Dupas. Un service d'enquête est d'ores et déjà déployé et a déjà procédé à l'audition d'un certain nombre de témoins directs dans le voisinage."





Présent sur place, le colonel Baillargeat, commandant en second de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie, précise les raisons d'un tel dispositif. " Ce bouclage permet d'éviter que cet individu, dans la zone on pense qu'il se trouve, ne s'échappe, mais cela permet aussi d'éviter que des gens n'entrent et se mettent en danger. C'est un gros dispositif mis en place par la gendarmerie mobile et à l'intérieur de ce dispositif, au plus proche de l'endroit où on pense qu'il puisse se trouver, le GIGN est présent avec des négociateurs pour essayer de prendre contact avec lui et de l'amener à se rendre pacifiquement aux militaires. "





[14H15] Plusieurs coups de feu ont été tirés dans le nord de la commune de Dumbéa, ce vendredi, en fin de matinée, dans les secteurs du golf et de La Couvelée

Il est impossible à la presse de s’approcher des lieux, des barrages filtrants ont été disposés route de La Couvelée, à l’intersection de la route Daver. Et seuls les habitants sont autorisés à passer.

Trois coups de feu entendus

Selon Axel, un riverain qui habite à une centaine de mètres de la maison d’où seraient partis les tirs, trois coups de feu ont été entendus. "Sur place, j’ai vu le GIGN, plusieurs ambulances, des véhicules de pompiers ainsi que de nombreux véhicules de gendarmerie. Je n’avais encore jamais vu un tel dispositif déployé. Je ne sais pas à quel point c’est grave, mais c’est assez inquiétant quand on vit dans le quartier."





Un autre riverain, un jeune homme de 19 ans, confirme l’important dispositif déployé sur place. "J’habite pile en face de l’intervention. C’est impressionnant, je n’avais jamais vu ça en Calédonie. Il y avait une tente de montée avec une vingtaine de pompiers je dirais. Il y a aussi des hommes en treillis en tenue couleur camouflage, glisse Enzo. C’est à la fois inquiétant de voir que quelque chose de grave se produit dans un quartier aussi calme et rassurant de voir que les forces de l’ordre ont réagi si rapidement."





Des précisions du procureur de la République sont attendues dans le courant de la journée.