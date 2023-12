[Direct] Incendie à Païta : 950 hectares partis en fumée

[17H15] Alors que les habitants de Bangou (près de 200 personnes) ont dû être évacués dans l'après-midi par précaution, ils s'apprêtent à regagner leur domicile ce mercredi soir. Les pompiers devaient néanmoins encore protéger "trois ou quatre" habitations des flammes.

"Le flanc gauche n'est pas maîtrisé, mais il est circonscrit. Nous nous axons sur la tête de feu pour ne pas que cela gagne le village de Tontouta", explique le chef de corps Gwenval Cambon.

Le flanc droit du sinistre est quant à lui en évolution libre, se dirigeant vers les montagnes. Près de 950 hectares de végétation ont déjà brûlé.

Au total, 45 sapeurs-pompiers sont engagés, appuyés par un hélicoptère bombardier d'eau et un hélicoptère de la gendarmerie pour assurer les missions de reconnaissance.

[13h45] Dans un second communiqué, la Sécurité civile rappelle que les conditions météorologiques sont actuellement très favorables aux départs de feux de végétaux et à leurs propagations. Pour les prévenir, il est important de respecter quelques consignes simples :

● Respecter les règles d'interdictions de faire du feu sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie,

● Ne pas allumer de feu à proximité des zones boisées, ni jeter de mégots de cigarettes ou d'allumettes.

● Ne pas laisser des déchets inflammables dans la nature, comme des bouteilles en verre, des papiers ou des cartons.

● Signaler tout départ de feu ou fumée suspecte au numéro d'urgence, le 18.

● En cas d'incendie, se protéger des flammes et des fumées et évacuer la zone si possible.

"En respectant ces consignes, vous contribuez à la préservation de notre biodiversité, la qualité de l'air et la sécurité des personnes, poursuit le communiqué. Il est donc essentiel de rappeler que la prévention des feux de forêts est l'affaire de tous. Chacun doit adopter des gestes responsables et respecter les consignes des autorités, surtout en cette période de sécheresse et de fort vent."

[11h35] La Sécurité civile indique qu'"au regard de l'importance de l'incendie qui s'est déclenché le mardi 12 décembre au lieu-dit Bangou et à la demande du maire de Païta, le président du gouvernement a activé le dispositif Orsec de niveau 2 et a pris la direction des opérations de secours" à compter de ce mercredi, 10h30. Le bilan provisoire fait état d'environ 600 hectares de surface brûlée.

[Mise à jour : 9h] Les gendarmes viennent d'évacuer deux maisons, dans le nord de la tribu de Bangou. La baisse d'intensité du feu dans la nuit n'a pas duré et le vent tournant a fait repartir les flammes en direction de la tribu. Les gendarmes restent en contact permanent avec les coutumiers pour la suite des opérations.

Les pompiers n’en ont pas fini avec l’incendie de Tontouta, déclaré lundi après-midi et toujours actif ce mercredi matin. Déjà 250 à 300 hectares de végétation ont brûlé en deux jours. Mardi en fin de journée, les gendarmes ont coupé la circulation sur la RT1 une trentaine de minutes, l’axe étant directement menacé par les flammes. Le trafic aérien a été maintenu, malgré les importantes fumées qui s’échappaient en direction de la piste de l’aéroport de Tontouta.

Dans la soirée, les flammes poursuivaient leur progression vers Bangou. Les gendarmes ont demandé aux habitants de la tribu de se tenir prêts à une éventuelle évacuation. Les pompiers et les gendarmes sont restés en surveillance toute la nuit. Mercredi matin, l’incendie n’avait pas encore atteint la zone d’habitations, mais la reprise du vent sur place devrait de nouveau compliquer la tâche des pompiers. Une trentaine de soldats du feu sont mobilisés.

La Nouvelle-Calédonie fait face ces derniers jours à une importante vague d'incendies partout sur le territoire. Dix-huit départs de feu ont été recensés entre lundi 11 et mardi 12 décembre.