Dix-huit feux en deux jours, la Nouvelle-Calédonie face à une première vague d’incendies

Canala, Touho, Poum, Poya, Houaïlou, Païta… La liste des communes confrontées à des incendies s’allonge un peu plus chaque jour. Alors que la Grande Terre et les îles sont encore placées en risque très élevé ou extrême de feux de forêt par Météo France, déjà dix-huit incendies ont été recensés entre lundi 11 et mardi 12 décembre.

Parmi les plus importants, un incendie continue toujours de sévir à Païta. Déclaré lundi, il est devenu hors de contrôle et se dirige dangereusement vers l’aéroport. Il est actuellement localisé à 800 m de la piste de Tontouta et est attisé par le vent fort et tournant. Pour l’instant, les rotations aériennes se poursuivent, mais la tour de contrôle est en lien permanentent avec la brigade de gendarmerie de l’aéroport.

Des arroseurs contre les flammes

Autre commune fortement menacée par les flammes : Poum, dans l’extrême Nord, est confrontée depuis ce week-end à un important incendie, qui a déjà ravagé le site minier. L’hélicoptère bombardier de la Sécurité civile est mobilisé, ainsi qu’une grande partie des pompiers du SIVM Nord.

Plus au Sud, à Poya, une dizaine d’hectares ont déjà brûlé. L’incendie s’est déclaré vendredi et a repris ce mardi matin, vers 7 heures, des deux côtés de la RT1, à Basse-Poya. Des maisons ont été menacées et quatre habitants ont été recueillis à la mairie. La RT1 a été coupée de midi à 16 heures. La commune ne disposant pas de caserne, ce sont des particuliers volontaires qui se sont chargés de lutter contre les flammes à l’aide d’arroseurs, aidés par des agents de la Sécurité civile venus coordonner l’opération. Les gendarmes, quant à eux, ont géré les évacuations et la fermeture de la route.

Dans sa dernière mise à jour, ce mardi à 16 heures, Météo France plaçait encore cinq communes en risque extrême feu de forêt : Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné et Yaté. Le reste du pays est maintenu en risque très élevé.