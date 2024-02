Un braconnier placé en garde à vue et convoqué au tribunal

Nouvel acte de braconnage en Brousse. L’affaire remonte à la nuit du 8 au 9 février, mais la gendarmerie n’a communiqué sur le sujet que ce mercredi. Un individu a abattu une génisse sur une propriété du secteur de La Foa. Le braconnier n’a laissé sur place que la tête et les viscères.

Le propriétaire a averti les gendarmes, dès qu’il a découvert les restes de l’animal. Déployés sur place, les militaires ont ensuite mené les investigations nécessaires. Les enquêteurs de la brigade de La Foa sont alors parvenus à identifier un homme, originaire de Boulouparis.

Interpellé et placé en garde à vue, le mis en cause a avoué avoir abattu et volé la génisse. Son véhicule et son arme ont été saisis. Il sera convoqué au tribunal, le 28 octobre prochain, pour être jugé dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable (CRPC).

"Les éleveurs attendent une protection de la gendarmerie"

Cette affaire intervient dans un contexte où les unités de surveillance de la gendarmerie multiplient les patrouilles de nuit pour tenter d’endiguer le fléau du braconnage, en particulier dans le secteur de Bourail.

Dans ce contexte, parmi les trois nouvelles brigades de gendarmerie qui doivent être déployées sur le Caillou d’ici 2027 au plus tard, l’une d’elles sera implantée à Moindou où "nous sommes au cœur de la zone la plus marquée par le braconnage. Cette brigade aura donc vocation à lutter contre ces actes sur toute la côte Ouest. Ce sera le propre de cette brigade, a annoncé aux Nouvelles, le général Nicolas Matthéos, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie. Les éleveurs attendent une protection de la gendarmerie pour la sécurité de leurs biens, mais aussi de leur personne car être confrontés à des gens qui se promènent armés dans leurs pâturages n’est pas rassurant. Les éleveurs se sont inquiétés de ce pillage et nous l’ont dit. Ceci dit, le braconnage, qui reste à un certain niveau, ne s’accélère pas. Ce qui s’accélère, c’est l’action de la gendarmerie pour lutter contre ces méfaits. "