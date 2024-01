Un adolescent tué par un requin en Australie

L'attaque s'est produite jeudi après-midi au large d'Ethel Beach, dans la péninsule de Yorke, a indiqué la police dans un communiqué. "Malheureusement, le corps d'un adolescent a été récupéré dans l'eau", a-t-elle ajouté, précisant que la victime était originaire de la banlieue sud d'Adelaïde.

Selon un habitant d'Ethel Beach cité par le quotidien d'Adelaïde The Advertiser, un autre surfeur a tenté de porter secours à l'adolescent qui venait d'être mordu à une jambe. "Le requin faisait des ronds autour d'eux pendant que le gars tirait le garçon hors de l'eau. Il y avait beaucoup de sang", a-t-il dit.

Khai Cowley was killed in a shark attack at Ethel Beach on Thursday

Our thoughts go out to his family, friends and surfing community at this time.

— The Advertiser (@theTiser) December 28, 2023