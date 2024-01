Un conflit entre clans dégénère à Hienghène : quatre personnes condamnées à de la prison ferme

Vives tensions, ce week-end, à la tribu de Lindéralique, à Hienghène. Samedi, peu avant 6 heures, les membres d’un clan se sont rendus devant le domicile d’un autre clan pour exiger "de gré ou de force" son expulsion.

Très vite, le ton monte. Des coups de poing sont donnés au chef de famille puis au fils de la famille prise pour cible avant que des armes soient sorties et que des coups de feu soient tirés dans le but "d'intimider". Vers 6h20, quatre assaillants mettent alors le feu à la maison au moyen de projection d'essence à l'intérieur du domicile de la famille prise pour cible.

"Primo-délinquants"

Une fois les pompiers intervenus afin de maîtriser le sinistre, les gendarmes placent en garde à vue neuf personnes qui ont reconnu les faits. Ce sont tous des "primo-délinquants" jusque-là inconnus des forces de l’ordre.

À noter que les effectifs de gendarmerie ont été renforcés dans la commune avec une présence de militaires à Lindéralique jusqu’au dimanche, en lien avec les autorités coutumières locales, afin de "maintenir la paix", tant les tensions étaient encore palpables.

L'examen médical de ces deux victimes a conclu à des lésions justifiant une incapacité totale de travail de 6 jours .

Prison ferme pour les incendiaires

Au total, six assaillants doivent répondre de leurs actes. Parmi eux, les cinq majeurs ont été jugés, ce lundi, par le tribunal correctionnel, qui a condamnés les incendiaires à un an de prison, dont six mois ferme. L'homme qui a fait usage de l'arme, a quant écopé d'une peine d'un an de prison avec suris. Tous ont également l'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation durant cinq ans.

A LIRE ÉGALEMENT : Quatre blessés dans un conflit interclanique à Yaté

Le mineur a fait l'objet d'une convocation à une prochaine audience du juge des enfants de Koné assortie d'un placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à la tribu de Lindéralique.

Pas d'incarcération

"Les prévenus qui n'avaient aucun antécédent judiciaire n'ont pas fait l'objet d'une incarcération immédiate, la peine d'emprisonnement ferme étant susceptible d'être aménagée sur décision du juge de l'application des peines, précise le procureur de la République, Yves Dupas. Toutefois, cette perspective d'aménagement de peine exclut toute commission d'une nouvelle infraction."