Poum : disparues en mer, deux personnes retrouvées saines et sauves sur un îlot

La nuit a été longue pour deux pêcheurs de Poum. Disparus en mer lundi, un homme et une femme d’une trentaine d’années ont finalement été retrouvés mardi matin, vers 6 heures, sur un îlot. Alerté lundi soir par la famille, le Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer (Coss) a immédiatement lancé des recherches, sollicitant le soutien du D’Entrecasteaux, bateau de la marine nationale, en navigation dans la zone. Le Gardian, avion militaire, a également été mobilisé.

Pas de VHF

Les premières recherches de nuit n’ont rien donné. Après douze heures d’exploration, c’est finalement lors d’un second vol, tôt dans la matinée, que le Gardian a repéré les deux disparus, sur un îlot. Ils avaient écrit les lettres "SOS" dans le sable et agitaient les bras dans l’espoir d’être aperçus. Le D’entrecasteaux a alors envoyé un semi-rigide pour les secourir et les ramener à Poum. Victime d’une panne électrique sur leur moteur, les deux pêcheurs étaient parvenus à rejoindre l’îlot le plus proche à la rame.

Pour Nicolas Chomard, directeur du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage en mer, ce nouvel incident est l’occasion de "sensibiliser de nouveau la population sur l’importance de s’équiper en moyen de communication lors des sorties en mer". Les deux disparus étaient en effet dépourvus de VHF et de téléphone. "C’est très important d’avoir un outil de communication fiable à bord, ça rend ce genre de situations plus simples à gérer et ça aurait évité de mobiliser un bateau de la marine nationale et un avion pendant douze heures."