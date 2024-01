Incendies : le plan Orsec de niveau 2 levé au Mont-Dore

La sécurité civile a levé ce lundi 8 janvier à 13 heures, son plan Orsec feux de forêt qui était encore en vigueur sur la " Plaine du champ de bataille".

Pour rappel, un important incendie de forêt a éclaté le samedi 30 décembre dans cette zone de la commune du Mont-Dore. Face à la gravité de la situation, le gouvernement via la Sécurité civile avait déclenché le plan Orsec FDF de niveau 2. Le feu avait par la suite évolué vers le mont Kouré et avait nécessité l'intervention des secours jusqu'au jeudi 4 janvier. Depuis, il avait été placé sous surveillance jusqu'à ce lundi midi.

Un effort commun

Dans un communiqué, la Sécurité civile précise que "le contexte opérationnel et météorologique de ce jour a permis de mettre fin à ce dispositif". Elle en profite pour saluer toutes les personnes, secteurs publics et privés confondus, qui ont été impliquées dans ces opérations, notamment "les sapeurs-pompiers du Mont-Dore, de Dumbéa, de la Sécurité civile, du Rimap NC, ainsi qu'une unité des sapeurs-pompiers de l'entreprise Prony Ressources sans oublier les agents forestiers de Sud forêt et de la brigade provinciale forestière".





Une collaboration qui a notamment "permis de contenir le feu à 800 hectares et d'en préserver des milliers comprenant notamment une zone stratégique de reboisement".