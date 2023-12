Nouvelle interpellation d’un incendiaire présumé à Boulouparis

Boulouparis, dimanche 17 décembre. Un individu ivre met le feu à trois ou quatre points différents dans le secteur de la Ouenghi. Âgé 33 ans, originaire de Nouméa et demeurant à Boulouparis, l’homme interpellé fera l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Nouméa le 8 novembre 2024.

Cette nouvelle arrestation vient gonfler les chiffres d’une semaine déjà intense pour la gendarmerie. Le lundi 11 décembre, une jeune femme a été mise en cause pour un incendie survenu à Ouégoa, et dont le préjudice est estimé à 3 millions de francs. Le sinistre avait notamment détruit deux conteneurs, des installations et poteaux électriques ainsi qu’une partie d’habitation. Âgée de 22 ans, demeurant à Ouégoa, la jeune femme sera convoquée devant la section détachée de Koné le 19 juin 2024.

Un mineur de 14 ans

Une autre personne devra se présenter le même jour devant le tribunal de Koné. Le lundi 11 décembre, en début d’après-midi, un homme âgé de 35 ans est suspecté d’avoir allumé une dizaine de foyers à l’aide d’un briquet dans la brousse entre la tribu de Poindah et la zone artisanale de Baco, brûlant au total une cinquantaine d’hectares.

La gendarmerie a également auditionné trois mineurs, âgés de 10 à 14 ans, dans l'incendie survenu à la tribu d'Oundjo, à Voh. Selon les enquêteurs, ces enfants reconnaissent "avoir joué avec un briquet et lancer le feu sans intention de le mettre". Le responsable de la mise à feu est convoqué devant le juge des enfants de Koné dans le cadre d'une CRPC (reconnaissance préalable de culpabilité) en mars 2024. Cet adolescent sera auparavant reçu à l'antenne de la Direction de la protection judiciaire, de l'enfance et de la jeunesse (DPJEJ).

Enfin le jeudi 14 décembre, à 10h30, un important incendie de végétation se déclarait au trou des Nurses, à Dumbéa. Deux jeunes individus étaient aperçus, ne parvenant pas à éteindre le feu que l’un d’entre eux venait de déclencher. Tous deux ont été interpellés. Le premier n’a pas participé au déclenchement de l’incendie et a donc pu repartir libre. Le second, un mineur de 14 ans originaire de Nouméa, sera convoqué devant le juge des enfants le 25 avril 2024.