75 ans du débarquement de Provence :une portée politique et militaire « primordiale »

Quel était l’intérêt stratégique du débarquement

de Provence ?

« En 1943, il n’y a qu’un seul front ouvert en Europe : le front de l’Est. Les Soviétiques supportent l’essentiel des combats. Les Américains et les Britanniques sentent bien qu’il faut ouvrir d’autres fronts pour les soulager et encercler l’armée allemande. Fin novembre 1943, Staline, Roosevelt et Churchill se rencontrent à la conférence de Téhéran pour mettre en place la stratégie alliée. Ils décident d’ouvrir deux autres fronts, l’un en Normandie et l’autre en Méditerranée. Un peu plus de deux mois après l’opération Overlord en Normandie, l’opération Dragoon sur les côtes provençales doit compléter la stratégie

alliée et achever la prise en étau

de l’armée allemande.

Cette opération fut-elle

un succès ?

Oui ! Les Alliés avaient prévu de prendre Toulon à J + 20, Marseille à J + 40 et de libérer la Provence

à J + 60. En moins de 15 jours,

la Provence est entièrement

libérée ! C’est une grosse surprise pour les Alliés.

Quel a été le rôle de l’armée française ?

Les Français ont pris les combats les plus durs à leur charge, les batailles de Toulon et Marseille notamment. Ils ont connu le plus lourd tribut, entre 3 000 et 4 000 hommes hors de combat. L’armée française composait le plus gros des troupes du débarquement de Provence. Les hommes venaient de tout l’empire colonial.

Des forces d’Afrique du Nord, Algériens, Marocains, Tunisiens. Des forces d’Afrique de l’Ouest, qu’on appelle au sens large les tirailleurs sénégalais. Des soldats qui venaient des Antilles. Et tous ceux qui s’étaient évadés de France pour se battre, en plus des résistants restés sur le territoire. Le ratio, c’est 50 % de soldats non-européens et 50 % de soldats européens, dont beaucoup viennent aussi de l’armée d’Afrique, comme les pieds-noirs par exemple. Il y a environ 260 000 hommes au total, ce qui est colossal.

Quelles ont été les conséquences de ce débarquement ?

Sur le plan politique, le débarquement a un impact primordial.

Notamment pour De Gaulle :

il peut affirmer que ce sont les troupes françaises qui ont libéré

la France. Sur le plan militaire, son importance est aussi fondamentale. Après l’humiliante défaite de 1940, voir une armée française de 260 000 hommes libérer le territoire national, prouve au monde entier que la France est en capacité de se battre et d’aligner une armée complète. Enfin, sur le plan stratégique, c’est la prise en étau de l’armée allemande et son affaiblissement presque définitif.

Peut-on parler

de débarquement oublié ?

Oui, beaucoup de Français ne connaissent pas le débarquement de Provence. Il n’existe pas dans l’imaginaire français mais cela peut s’expliquer. La publicité donnée au débarquement de Normandie est énorme car il y a tout le soft-power américain derrière, avec des films qui ont fait le tour du monde.

Le débarquement de Provence s’est aussi peut-être trop bien passé.

Il était très bien préparé et, malgré des combats très violents comme à Toulon, l’armée allemande a offert une moindre résistance. »

* directeur du Mémorial du débarquement et de la libération de Provence à Toulon.

P L’armée française, éclatée après la débâcle de 40, se reconstitue en Afrique dans les mois qui suivent le débarquement anglo-américain en Afrique du nord de novembre 1942. Les Forces françaises libres (FFL), qui comptent dans leurs rangs un fort pourcentage de coloniaux, essentiellement d’Afrique noire, fusionnent avec l’Armée d’Afrique (en Algérie, en Tunisie et au Maroc) restée jusque-là fidèle à Vichy. S’y ajoutent des évadés de France. Dirigée par le général de Lattre de Tassigny sous le nom d’armée B (avant de devenir la 1re armée), elle est composée de cinq divisions d’infanterie et de deux divisions blindées, équipées par les Américains à partir du printemps 1943. C’est « une armée profondement originale comme la France n’en a jamais connue, une armée qui compte moitié d’Européens et moitié de musulmans et de coloniaux », écrit Philippe Masson dans son Histoire de l’armée française de 1914 à nos jours. Fin 1944, elle compte près de 600 000 hommes, dont deux-tiers venus d’Afrique du Nord, parmi lesquels 176 000 « Européens » et 233 000 « musulmans », selon la dénomination de l’époque. Après que certaines de ses unités se sont illustrées pendant la campagne d’Italie, l’armée B joue un rôle essentiel lors du débarquement en Provence. La majorité des plus de 250 000 hommes qui participent à la libération de la Provence sous les couleurs de la France foulent la terre de la métropole pour la première fois.