Adama Traoré, une marche pour une « convergence »

« Nous sommes « gilets jaunes » depuis longtemps. » Assa Traoré, sœur d’Adama, mort lors d’une interpellation, et les participants à une marche en sa mémoire samedi dans le Val-d’Oise, ont appelé à une « convergence » des luttes. « Cette marche avec les « gilets jaunes » est un grand pas dans le combat contre les violences policières », a affirmé Mme Traoré, quelques minutes avant le début de la manifestation.

Le cortège, parti de la gare RER de Beaumont-sur-Oise, a rassemblé entre 1 500 personnes selon les gendarmes et 5 000 selon les organisateurs.

Il a fait une première pause devant la caserne de gendarmerie où la mort du jeune homme avait été constatée le 19 juillet 2016, peu après son arrestation au terme d’une course-poursuite. Puis la manifestation, qui s’est déroulée dans le calme, s’est arrêtée devant la rue où il avait été interpellé. « Pas de justice, pas de paix », « justice pour Adama », ont scandé les manifestants.

Acte 36 de la contestation

« On ne veut pas qu’en 2020, il y ait encore une marche pour Adama mais qu’il y ait un procès », a ajouté Assa Traoré. La famille demande depuis le début de l’affaire, toujours à l’instruction, la mise en examen des gendarmes. « Aujourd’hui c’est aussi l’acte 36 des « gilets jaunes » , qui ont appelé à venir marcher ici », a expliqué Youcef Brakni, du Comité Adama. « Comme nous, ils sont réprimés par la police », a-t-il dit.

Dans le cortège, se trouvaient aussi des représentants de plusieurs associations. « Aujourd’hui la violence policière est généralisée et nous sommes tous ici pour faire cesser ces impunités », a déclaré Nicolas Krameyer, responsable du programme Libertés à Amnesty France. Même chose du côté de la Ligue des droits de l’homme venue « soutenir la famille d’Adama et toutes les victimes de violences policières en raison de leurs origines ou de leur couleur de peau », a indiqué l’avocat Arié Alimi. Pour l’écrivain Edouard Louis, soutien de longue date du Comité Adama, ce mouvement est « unique, car il rend possible d’autres mouvements sociaux comme les comités pour d’autres victimes de violences policières », a-t-il assuré.

La marche s’est terminée avec des prises de parole dans le quartier de Boyenval, où a vécu Adama Traoré.

« Où est Steve ? » : ils manifestent à Nantes

Affichettes, pancartes, banderoles mais aussi tee-shirts : le slogan « Où est Steve ? » était omniprésent. Photo AFP

Plusieurs centaines de personnes ont scandé « Où est Steve ? » samedi à Nantes, un mois après la disparition de Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique sur fond d’intervention controversée de la police. La préfecture de Loire-Atlantique a dénombré 700 personnes au plus fort du rassemblement. Des proches du jeune disparu ont pris la parole, avant que la foule ne forme une chaîne humaine le long de la Loire puis observe une minute de silence les bras levés. Plusieurs « gilets jaunes » étaient présents dont Jérôme Rodrigues.

Interpellé samedi par des habitants de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), Emmanuel Macron a affirmé que l’enquête devait être « conduite jusqu’à son terme ». « Il faut garder à l’esprit que si nos policiers ont été mis dans cette situation, c’est qu’il y a aussi de nos concitoyens qui ont été très violents et ça c’est pas acceptable », a-t-il ajouté.

Dans la nuit du 21 au 22 juin, la Fête de la musique s’était terminée dans la confusion : des échauffourées avaient éclaté vers 4 h 30 entre participants et policiers venus exiger l’arrêt de la musique sur le quai Wilson, près de la Loire. Des participants disent avoir été aveuglés par des gaz lacrymogènes : paniqués, ils ont chuté dans le fleuve. Quatorze personnes ont été repêchées par les secours.