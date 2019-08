Affaire Vecchi : les décisions de justice italienne « plus qu’excessives »

Justice. L’ex-militant anticapitaliste Vincenzo Vecchi, qui comparaissait hier devant la justice à Rennes en vue d’une possible extradition vers l’Italie, est visé par des décisions judiciaires « plus qu’excessives » dans son pays, a estimé, mardi, son avocate. Incarcéré depuis son arrestation jeudi en Bretagne, cet Italien de 46 ans est sous le coup d’un mandat d’arrêt européen, en vertu duquel il pourrait être remis par la justice française à l’autorité judiciaire italienne.

Selon son avocate rennaise Me Catherine Glon, ce mandat d’arrêt est une « demande par l’Italie d’exécution de décisions (suite à des procès, NDLR) à Gênes et à Milan où il n’était pas présent ». « Ces décisions, qui n’ont rien à voir avec le terrorisme, sont à mon sens plus qu’excessives », estime Me Glon.

Vincenzo Vecchi, un peintre en bâtiment de 46 ans, vivait caché depuis huit ans dans une commune proche de Rochefort-en-Terre (Morbihan) où il a été arrêté. Il a été condamné à 12 ans et six mois de prison en deuxième instance en Italie en 2012 pour « dévastation et saccage » contre des biens lors du sommet du G8 à Gênes en 2001, et pour avoir participé à une manifestation anti-fasciste émaillée de violences à Milan en 2006.

« L’audience nous amènera à solliciter de nombreux renseignements sur le contenu des décisions de justice et leur régularité », a souligné Me Glon qui défendra Vincenzo Vecchi avec Me Marie-Line Asselin.

L’avocat général du parquet général de Rennes, Pascal Bougy, a confirmé que Vincenzo Vecchi devait comparaître hier à 11 h 00 devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes. M. Bougy précise qu’aucune demande d’extradition n’est nécessaire dans le cas de M. Vecchi : « Cela se passe d’autorité à autorité judiciaire » et « l’autorité politique n’est pas appelée à intervenir ».

« Le simple mandat d’arrêt peut permettre la remise de la personne », a précisé M. Bougy, d’autant qu’il ne fait pas l’objet d’une menace particulière en Italie.