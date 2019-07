Après Benalla, de Rugy la nouvelle série de l’été ?

«Je n’ai absolument pas de raison de démissionner », a déclaré hier le ministre de la Transition écologique François de Rugy, au centre d’une nouvelle polémique sur un logement près de Nantes. Media part a annoncé que M. de Rugy louait un appartement « à loyer social préférentiel » à Orvault, près de Nantes, au prix de 622 € par mois.

« Forcément, on peut penser à tout abandonner » quand « on est attaqué matin, midi et soir », a indiqué M. de Rugy. Mais « je ne démissionnerai pas car je suis très en colère quand je lis un article qui prétend que j’occupe un logement social », s’est-il défendu, au bord des larmes.

« Jamais de toute ma vie, je n’ai demandé un logement social. J’ai loué un logement après une séparation. Je n’ai jamais profité indûment d’un logement social », a-t-il fait valoir, en se disant « victime d’une tricherie » de la part de son agence ou de son propriétaire.

Le ministre a dit qu’il « envisageait deux choses » : « qu’on demande une enquête sur l’agence immobilière » qui lui a loué un logement à Orvault près de Nantes, qui serait un « logement social préférentiel » selon le site d’informations Mediapart, et « porter plainte pour dénonciation calomnieuse contre maintenant, dorénavant, tous les articles. »

Demande d’enquête

Au cœur d’une polémique depuis deux jours, le ministre de la Transition écologique a été reçu jeudi après-midi à Matignon, après avoir écourté un déplacement dans les Deux-Sèvres.

L’exécutif, qui cherche à éviter une polémique estivale dévastatrice, un an après le déclenchement de l’affaire Benalla, montre ainsi qu’il s’est activement emparé de ce dossier, vingt-quatre heures après que la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye eut assuré que M. de Rugy conservait « bien évidemment la confiance » d’Emmanuel Macron et de son Premier ministre.

Rappelant que « tout responsable public est astreint à la double exigence de transparence et d’exemplarité », et évoquant une « émotion légitime » des Français, Matignon a annoncé avoir demandé au secrétariat général du gouvernement de diligenter une inspection afin de vérifier que les travaux entrepris dans son logement de fonction ministériel se conformaient au « respect des règles ».

Mediapart a publié plusieurs articles depuis mercredi : un premier évoquant, photos de homards et de grands crus à l’appui, des dîners fastueux organisés à l’Hôtel de Lassay lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale. Le feuilleton s’est poursuivi jeudi avec un autre article concernant des travaux réalisés par le ministre dans son logement de fonction à l’Hôtel de Roquelaure pour un montant de 63 000 euros.

Entre-temps, Mediapart avait tiré une nouvelle salve avec des informations concernant un logement HLM à Paris occupé par la directrice de cabinet du ministre Nicole Klein et conservé de 2006 à 2018 alors qu’elle n’habitait plus la capitale.