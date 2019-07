Assurance chômage : l’agro-alimentaire dénonce « un coup de poignard »

Les entreprises et les syndicats du secteur de l’alimentation ont dénoncé dimanche la réforme de l’assurance chômage, qualifiant de « coup de poignard » le projet de « bonus-malus » des cotisations chômage patronales pour les entreprises ayant beaucoup recours aux contrats courts et aux emplois saisonniers.

« Nous découvrons avec stupeur, dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, un projet de bonus-malus qui vise notamment les emplois saisonniers », s’indignent une centaine d’entreprises et de syndicats du secteur dans une lettre ouverte au Premier ministre, Edouard Philippe, publiée dans le Journal du Dimanche.

« Ce serait un coup de poignard dans le dos. Toute surtaxation des contrats saisonniers constituerait un risque économique majeur », ajoutent-ils, précisant que les entreprises du secteur « transforment 70 % de la production agricole et de la pêche et s’adaptent de manière structurelle à des moments de récoltes et de consommation ».