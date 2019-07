De Rugy défend son projet de loi en pleine polémique

Le numéro deux du gouvernement, qui devait s’entretenir hier matin avec Edouard Philippe pour « leur réunion de travail bi-mensuelle habituelle », selon son entourage, devait aussi passer sur le gril des députés lors des questions au gouvernement.

« Il va se faire défoncer, tout le monde va y aller contre lui et à juste titre », prophétisait un député LREM : « lorsqu’on nous demandera d’applaudir à ses réponses, on se planquera ».

M. de Rugy bénéficie pour l’heure du soutien de l’exécutif. De Belgrade où il était en visite, Emmanuel Macron a dit avoir « demandé au Premier ministre d’apporter toute la clarté » sur cette affaire afin de prendre des décisions sur la base « de faits ».

Le ministre de l’Ecologie s’est défendu tout le week-end après des informations en cascade de Mediapart, photos à l’appui, concernant des dîners de gala organisés lorsqu’il était président de l’Assemblée nationale. Il est « déterminé » à poursuivre son travail, dit son entourage et a bien l’intention de soutenir au Sénat ce projet de loi énergie et climat, essentiel pour le gouvernement.

Si députés et sénateurs parviennent à se mettre d’accord à l’issue de l’examen au Sénat, prévu jusqu’à demain, le projet de loi pourra être définitivement adopté fin juillet.

De 8 à 55 articles

La « petite loi énergie », qui a beaucoup grossi lors de son passage à l’Assemblée, passant de 8 à 55 articles, décrète « l’urgence écologique et climatique » et fixe plusieurs objectifs ambitieux : la neutralité carbone à l’horizon 2050, une baisse de 40 % de la consommation d’énergies fossiles d’ici à 2030, contre 30 % précédemment, la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Il entérine le report de 2025 à 2035 de l’objectif de ramener la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % contre plus de 70 % aujourd’hui. Il pérennise le Haut conseil pour le climat instauré en novembre et prévoit des dispositifs de lutte contre les fraudes aux certificats d’économies d’énergie. Les députés ont en outre introduit un dispositif sur la rénovation énergétique des logements et les « passoires thermiques », ces quelque 7 millions de logements mal isolés, pour moitié en locatif.