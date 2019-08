« Il est parti en sauvant, il est parti en héros »

Secours. Un hommage a été rendu mardi à Nîmes à Franck Chesneau, le pilote de bombardier d’eau mort vendredi dans l’incendie de Générac (Gard), lors d’une cérémonie où il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d’honneur et médaillé de la sécurité intérieure, échelon or, à titre posthume par le ministre de l’Intérieur. Christophe Castaner a évoqué la vie de « courage », « d’engagement » et de « passion » du pilote de 49 ans, marié et père de deux enfants.

Vendredi, à 17 h 20, Franck Chesneau, victime « d’une perte de repères » en entrant dans une épaisse fumée, selon les enquêteurs, avait trouvé la mort dans le crash de son avion, un Tracker 22 de la sécurité civile, alors qu’il combattait un incendie d’origine criminelle. « Toute la vérité sur cet incendie sera faite, la justice sera rendue, nous vous la devons », a promis le ministre.

