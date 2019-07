Le mercure n’en finit pas de monter

MÉTÉO. Le mercure va continuer de grimper aujourd’hui en Métropole, après une journée ayant déjà vu plusieurs villes battre leur record absolu de température.

Il s’agit d’un « épisode caniculaire nécessitant une vigilance particulière notamment pour les personnes sensibles ou exposées », a prévenu Météo-France.

Hier après-midi, le thermomètre devait afficher 22 à 25 °C sur les rivages de la Manche, et plus de 30 °C partout ailleurs, atteignant 40 °C dans le Grand Est, en Rhône-Alpes et en Provence.

Pour ce nouvel épisode caniculaire, le deuxième en moins d’un mois, 80 départements, un record, ont été placés en vigilance orange. L’alerte a été levée dans la Manche mais c’est presque tout l’Hexagone qui est concerné.

Chez les voisins aussi

La Belgique a, elle, déclenché l'alerte rouge canicule pour la toute première fois. L'Italie est également touchée et les autorités ont élevé l'alerte au niveau 3 (bulletin rouge). Comme l’Allemagne et les Pays-Bas, la Grande-Bretagne n'est pas en reste et pourrait connaître le jour le plus chaud de son histoire aujourd’hui avec plus de 37 degrés. En Suisse, on a relevé 0 degré au point culminant du pays, 4 800 m.