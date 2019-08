« Les maires de plus en plus confrontés à l’insécurité »

Hier, Emmanuel Macron a « salué avec respect le dévouement inlassable » du maire de Signes (Var), mort lundi dans l’exercice de ses fonctions, et a adressé une lettre de condoléances à sa famille, a indiqué l’Elysée. Jean-Mathieu Michel, est mort renversé par une camionnette dont il voulait verbaliser les occupants pour avoir jeté des gravats sur le bord de la route, un problème récurrent dans la région.

Ce décès a soulevé l’émotion de la classe politique et provoqué nombre de réactions d’élus locaux. Le mandat de maire est « extrêmement difficile et on doit davantage le soutenir », a abondé hier sur franceinfo la secrétaire d’Etat Marlène Schiappa, rappelant que le ministre chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, prépare pour la rentrée un projet de loi « qui permette de mieux sécuriser les parcours des élus et des maires ».

« Leur responsabilité parfois même pénale est engagée et vous avez assez peu de rémunération, de reconnaissance et de moyens, il faut bien le dire », a-t-elle souligné.

La mort de M.Michel met en lumière « l’insécurité à laquelle les maires peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs missions quotidiennes », a par ailleurs indiqué la commission des lois du Sénat, dans un communiqué mardi.

Un accident

Nombre d’entre eux « rencontrent des phénomènes d’incivilités et subissent des mises en cause injustifiées. Certains ont fait l’objet de menaces, voire d’atteintes à leur intégrité physique », poursuit-elle.

En liaison avec l’Association des maires de France (AMF), la commission des lois va lancer la semaine prochaine une consultation « auprès de tous les maires de France afin de mettre au jour les risques auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs fonctions ».

Un questionnaire, doublé d’une consultation en ligne sur le site du Sénat, leur sera adressé. Les réponses seront reçues jusqu’au 15 septembre et la commission procédera à une série d’auditions. Elle examinera ensuite « le plan d’action nécessaire » pour que les maires puissent exercer leurs fonctions « dans des conditions qui préservent leur sécurité et la dignité de leur mandat ».

Selon les premiers éléments de l’enquête, la mort de Jean-Mathieu Michel, 76 ans, maire (DVD) depuis 1983, serait accidentelle. « L’audition des témoins et des mis en cause laisse penser au caractère involontaire de l’homicide », a indiqué le parquet de Toulon mardi.

Le conducteur, un maçon de 23 ans, et le passager, un apprenti de 20 ans, employés dans une entreprise de travaux publics, ont été placés en garde à vue. Garde à vue du conducteur qui a été prolongée mardi soir, mais levée pour l’apprenti. « Il n’y a pas eu de délit de fuite », a souligné une source proche de l’enquête. Le 1er adjoint, Alain Reichardt, aussitôt sur place, a décrit des jeunes « effondrés et perdus ».