Militaires, « gilets jaunes » et supporters, un 14-Juillet varié sur les Champs-Elysées

Défilé militaire au cordeau, « homme volant » face à la tribune officielle, incidents entre « gilets jaunes » et forces de l’ordre et pour finir, la liesse des supporters de l’équipe algérienne de foot : sur les Champs-Elysées, ce 14 juillet a été long et les ambiances variées.

Descendant la célèbre avenue à bord d’un « command car », Emmanuel Macron a lancé dans la matinée le défilé, son troisième depuis son accession à l’Elysée, sous de nombreux sifflets venus de la foule, d’où montaient également des applaudissements.

Une fois la parade militaire, marquée par le spectacle futuriste d’un « homme volant » fusil en main, achevée et les Champs-Elysées rouverts, des dizaines de « gilets jaunes », qui ne portaient pas de chasuble fluo, ont occupé le haut de l’avenue. De nombreuses barrières métalliques ont été mises à terre au milieu de la chaussée, des poubelles incendiées, conduisant les forces de l’ordre à riposter en tirant des grenades lacrymogènes.

Au total, dans la matinée et lors des incidents de l’après-midi, 175 personnes ont été interpellées. Parmi elles plusieurs figures des « gilets jaunes » qui ont passé plusieurs heures en garde à vue : Jérôme Rodrigues, qui a perdu son œil droit en janvier, et Maxime Nicolle, dit « Fly Rider », pour « organisation d’une manifestation illicite », et le routier Eric Drouet pour « rébellion », selon le parquet.

C’est la première fois depuis le 16 mars que des « gilets jaunes » retournaient sur les Champs-Elysées qui avaient connu une flambée de violences lors du 18e samedi de mobilisation de ce mouvement social, et étaient devenus depuis un secteur interdit à toute manifestation.

Forces de l’ordre en masse

Dans la soirée, quelques instants après la qualification de l’Algérie (2-1 face au Nigeria) pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, cris de joie et concert de Klaxons ont résonné sur l’avenue, où les forces de l’ordre étaient déployées en masse.

Au rond-point de l’Etoile, des femmes lancent des « youyou » aux touristes un peu surpris. Assia, originaire de Seine-Saint-Denis, drapeau de l’Algérie au dos, affiche sa fierté : « Je suis aussi contente que pour la finale de la Coupe du monde. J’ai deux pays. » Elle l’assure : « On va faire la fête toute la soirée, et si ça part en vrille, on va s’écarter. »

Alors qu’une vingtaine de supporters avaient envahi la chaussée au coup de sifflet final, des policiers sont rapidement intervenus pour les repousser vers les trottoirs, parfois à coups de matraque.

P La situation s’est tendue dans la nuit de dimanche à lundi sur les Champs-Elysées et aux abords de l’avenue parisienne, entre les forces de l’ordre et les supporters de l’équipe de football d’Algérie venus fêter sa qualification en finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), ont constaté des journalistes. Usage de gaz lacrymogènes Après des scènes de liesse et des concerts de klaxons, la situation semblait quelque peu évoluer un peu avant 2 heures du matin dans la capitale. A plusieurs reprises, les forces de l’ordre, mobilisées en nombre pour parer d’éventuels incidents, ont fait usage de gaz lacrymogènes pour disperser la foule, massée autour des Champs-Elysées. Les policiers ont de leur côté été la cible de jets de pétards et de projectiles. Dans des rues adjacentes à la célèbre avenue, des jeunes ont renversé des scooters et des barrières. Jeudi dernier, les rassemblements de nombreux supporters célébrant la victoire de l’Algérie en quart de finale avaient été ternis par des incidents « inacceptables » pour le gouvernement. Plus tôt dans la journée dimanche, des incidents avaient déjà opposé les forces de l’ordre à quelques dizaines de casseurs et de manifestants, dont des « gilets jaunes », sur les Champs-Elysées, à l’issue du traditionnel défilé militaire du 14-Juillet.