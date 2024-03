Des magistrats tirent la sonnette d’alarme pour sauver Marseille du narcotrafic

"Nous sommes en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille", s’est alarmée Isabelle Fort, responsable du service "criminalité organisée" du parquet de Marseille, devant la commission sénatoriale d’enquête dédiée à la lutte contre le trafic de drogues en France.

Les membres de la commission, qui consacre plusieurs journées cette semaine à la situation dans la deuxième ville du pays, sont à Marseille actuellement.

"Le constat qu’on partage tous, c’est que les politiques publiques ont été en échec durant des années sur notre territoire", a estimé Hassen Hammou, du collectif "Trop jeune pour mourir", créé en 2016 en réaction aux assassinats liés au trafic de drogue, plaidant pour davantage de services publics dans les cités paupérisées.

A lire dans @libe « A chaque mort du trafic de drogues, on se demande comment faire son deuil » : comment l’idée d’un lieu de mémoire est née à Marseille… Article par @stefharoun ✍

Rendez-vous demain, dans vos kiosque pour lire notre tribune.

https://t.co/bAyRmIyW59 — Collectif Trop Jeune Pour Mourir (@TropMourir13) February 2, 2024

"Le narcobanditisme agit à Marseille comme une sorte de gangrène qui abime le tissu social" avait également constaté le président du tribunal judiciaire de Marseille Olivier Leurent lors des auditions à Paris mardi et mercredi.

"L’Etat semble mener une guerre asymétrique contre le narcobanditisme mais se trouve fragilisé face à des bandes organisées très équipées", avait-il ajouté.

L’année 2023 fut la plus sanglante avec 49 personnes tuées, dont quatre victimes collatérales, et 123 blessées dans la guerre de territoires opposant des gangs rivaux. Une violence qui brise des familles et fait vivre les habitants de certains quartiers dans la peur.

Les renforts – 22 magistrats ou encore 21 enquêteurs de la police judiciaire – ont bien permis de doubler les ouvertures d’informations judiciaires, 69 en 2023, liées aux tentatives d’assassinat.

"Plan Marshall" nécessaire

Mais les magistrats estiment ces moyens, "qui constituaient un rattrapage des sous-dotations" passées, déjà "notoirement insuffisants", selon M. Leurent.

Il a réclamé la "mise en place d’un plan Marshall" pour combattre des criminels disposant "d’une force de frappe considérable sur le plan des moyens financiers, humains, technologiques".

"Il y va de notre état de droit et notre stabilité républicaine", a-t-il martelé, des préoccupations partagées dans des pays du nord de l’Europe comme la Belgique ou les Pays-Bas où les mafias de la drogue ont menacé des magistrats, des responsables politiques, et commis des meurtres en série.

Parmi leurs pistes d’amélioration, les magistrats plaident pour "un régime pénitentiaire distinct" pour les trafiquants de drogue, avec un isolement strict.

Car, même derrière les barreaux, les "têtes de réseau gèrent" souvent l’organisation de leurs équipes, voire les exécutions de concurrents, a rappelé le procureur de Marseille, Nicolas Bessone. Un tel ordre a récemment été entendu par les enquêteurs dans une cellule sur écoute.

Mi-février, un détenu de la prison d’Aix-Luynes liée à la "DZ Mafia" a été tué dans sa cellule par son codétenu du clan "Yoda" opposé.

Assises spécifiques

M. Bessone s’est également déclaré favorable à un assouplissement de la législation sur les "collaborateurs" de justice. En France, les trafiquants repentis, ne peuvent bénéficier d’une protection qu’à condition de ne pas avoir de sang sur les mains. Contrairement à l’approche "efficace" de l’Italie ou des Etats-Unis, selon lui.

Les magistrats ont également déploré le recours accru des criminels à des "avocats spécialisés", qui se concentrent sur la forme pour faire annuler des procédures, plutôt que sur le fond. "Avoir un régime qui permette d’empêcher des recours systématiques" serait plus efficace, selon Olivier Leurent.

{ #Thread } commission d’enquête du sénat sur le Narcotrafic. Avec le @TropMourir13 nous sommes auditionnés depuis Marseille ce jeudi, après plus de 10 ans de demande de création d’une commission d’enquête parlementaire sur les assassinats dans la ville. Les premières… pic.twitter.com/TBjHenC2rC — Hassen Hammou (@HammouHassen) March 7, 2024

Il existe aussi des craintes que les trafiquants puissent corrompre certains agents publics. Deux enquêtes sont en cours à Marseille concernant des fonctionnaires suspectés d’avoir renseigné des membres du crime organisé.

M. Bessone a également plaidé pour la mise en place de cours d’assises spécialisées pour le narcotrafic : "Qui, aujourd’hui, ferait juger les actes terroristes par des non-professionnels, des jurés ordinaires ?". Selon lui, ces derniers "ont peur des représailles", pouvant conduire à des peines moins lourdes.

Enfin pour M. Leurent, l’accent devrait être mis sur la source du trafic, le consommateur : "Il faut que le sentiment de transgression soit propagé comme une politique publique", à travers des campagnes publicitaires mais aussi à l’école.

Un constat sur les consommateurs partagé par les responsables policiers à Marseille qui rappellent aussi que la stratégie dite de "pilonnage" des points de deal a permis d’interpeller "2 350 trafiquants en 2023" et la saisie de 19 tonnes de cannabis.

Une meilleure coopération internationale a abouti en trois ans à "l’interpellation de 18 individus très recherchés dont certains à l’étranger", ajoutent-ils refusant "la fatalité".