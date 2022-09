En voyage en Bretagne, l’OL perd son invincibilité

Lyon a encaissé sa première défaite de la saison, jeudi en match en retard de la 2e journée du championnat de France (Ligue 1), battu 3-1 par Lorient, qui se hisse à la 5e place. Les Bretons, avec 13 points en 6 matchs, enregistrent le meilleur début de saison de leur histoire dans l’élite et sont désormais à égalité avec leurs adversaires du jour, qui restaient sur quatre victoires et un nul et qui ne les devancent plus qu’à la différence de buts. Les Lorientais ont parfaitement entamé le match en prenant l’avantage dès la 6e minute par Enzo Le Fée, avant de voir revenir Lyon sur un but d’Alexandre Lacazette (28e). Ils ont ensuite repris l’avantage grâce à Terem Moffi (33e), avant d’enfoncer le clou après la pause avec Dango Ouattara (49e).

La rencontre entre les deux équipes, initialement programmée début août, avait été reportée en raison d’une pelouse impraticable causée par la sécheresse et l’organisation du Festival interceltique qui avaient détérioré le terrain.

Au classement, Paris (16 points), Marseille (16) et Lens (14) devancent Lyon (13) et Lorient (13).