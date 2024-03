Ligue 1 : Brest solide dauphin, Nice dans le doute et rattrapé par Lens

Brest a le vent en poupe. Grâce à leur court succès dimanche 1-0 contre Le Havre (15e, 24 pts), les hommes d’Eric Roy restent sur une série de 13 matches sans défaite en Ligue 1. Ils se sont de nouveau appuyés sur leur homme fort, le milieu Pierre Lees-Melou, qui a marqué son quatrième but de la saison, sans contrôle et avec force (34e). Avec quatre points d’avance sur Monaco, les Bretons confortent leur place de dauphin et voit la Ligue des champions se rapprocher de plus en plus du stade Francis-Le Blé.

Les Lensois seront aussi bel et bien des clients sérieux dans la course à la C1 en cette fin de saison (6e, 39 pts). Avec la nette victoire contre Lyon ce lundi matin (3-0), ils sont revenus à deux points des places européennes, tout en enrayant la remontée de l’OL (11e, 28 pts), privé de son capitaine Alexandre Lacazette blessé. Corrigés à domicile, les Lyonnais vont devoir regarder de nouveau derrière car ils se retrouvent à cinq points du barragiste, avant de se déplacer à Lorient dimanche prochain.

Nice et Rennes à l’arrêt

Juste devant les Lensois au classement, les Niçois traversent une période plus compliquée, battus à Toulouse. Cette défaite, la troisième en cinq matches de championnat (trois défaites, deux nuls), fait chuter les Aiglons à la 5e place de L1 (40 points) derrière Monaco (3e, 42 pts) après leur nul samedi contre Paris (0-0) et Lille qui a pris la 4e place (41 pts) après son succès dimanche à Reims (1-0).

5 points sur 21 en 2024. Les joueurs de Francesco Farioli n’ont toujours pas remporté un match lors d’un déplacement malgré l’ouverture du score de Terem Moffi (8e), et cela pour leur septième voyage de suite en L1 (2 nuls, 5 défaites).

Avec ce succès, les Toulousains (10e, 29 pts) ont eux enchaîné une troisième belle victoire en L1 après celles contre Lille et Monaco. Une première depuis 2018.

En faisant tomber un troisième club du top 5, le TFC s’est donné de l’air en s’éloignant de la zone de relégation, surtout après la défaite – la 7e de rang à la Beaujoire – de Nantes dans la nuit de dimanche à lundi. Les hommes de Jocelyn Gourvennec (14e, 25 pts) se sont inclinés (2-0) contre le relégable Metz (17e, 20 pts), qui revient à trois points du nouveau barragiste Montpellier (16e, 23 pts) sauvé par Arnaud Nordin lors du match nul (2-2) contre Strasbourg (12e, 26 pts).

En faisant chuter Rennes (8e, 35 pts) à domicile la nuit dernière (2-1), Lorient a réalisé la très belle opération de la 24e journée, en n’étant plus barragiste et remontant même à la 13e place (25 pts) à égalité de points avec Nantes. Grâce une nouvelle fois à un but de la recrue hivernale Mohamed Bamba (59e) – son 6e depuis son arrivée fin janvier – et de Eli Junior Kroupi (90e), les Merlus ont enchaîné leur quatrième victoire en cinq matches dont trois succès à l’extérieur, lors du derby breton.

Au contraire, c’est un gros coup d’arrêt pour les Rennais pour les places qualificatives pour l’Europe : un deuxième match sans succès, loin de leurs six victoires de suite en L1.