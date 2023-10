Ligue 1 : le PSG et l’OM remontent, Lyon reste dans les bas-fonds

Les derniers matchs de la 8e journée de Ligue 1 ont été marqués par de belles oppositions mais ils ont également vu des imbéciles provoquer un grave incident à Montpellier, où le match contre Clermont a été définitivement arrêté pour un jet de pétard en direction du gardien auvergnat Mory Diaw.

L’auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue, alors que Diaw, sorti du terrain sur une civière, devra passer des examens aujourd’hui. Le club montpelliérain, qui menait 4-2 au moment de l’incident, risque désormais d’importantes sanctions. "C’est un sentiment de dégoût", a réagi le président montpelliérain Laurent Nicollin.

Un PSG à réaction

Quelques heures plus tard, le PSG, revenu à un système en 4-3-3, a prouvé sa capacité de réaction en battant nettement Rennes, invaincu jusqu’alors en championnat, quelques jours après la gifle reçue à Newcastle en Ligue des Champions.

Dans un match ouvert et riche en occasions, c’est Vitinha qui a ouvert la marque d’une frappe magnifique, avant un but signé Hakimi de la tête. Après la pause, Gouiri a ramené Rennes à 2-1, mais Kolo Muani a immédiatement redonné deux buts d’avance au PSG en marquant sur son premier ballon.

Avec cette victoire, les hommes de Luis Enrique reviennent sur le podium, troisièmes, à un point de Nice et deux du leader Monaco.

L’effet Gattuso

Un peu plus loin au classement, au 6e rang, on retrouve l’OM, qui a de son côté décroché une victoire probante contre Le Havre (3-0), la première de l’ère Gennaro Gattuso. Les Marseillais n’avaient plus gagné depuis la réception de Brest fin-août.

Deux buts en quelques minutes du capitaine havrais Sangante (c.s.c, 18e) et d’Aubameyang (21e) ont assommé les visiteurs, qui ont sombré après l’exclusion définitive de Rassoul Ndiaye, permettant aux Olympiens de gérer tranquillement le reste de la rencontre, avec un but tardif de Sarr (84e) pour enfoncer le clou.

Ce succès permet aux Marseillais de se rassurer avant la trêve internationale et après deux revers à Paris (4-0) puis Monaco (3-2).

"J'ai réuni les joueurs à la fin de la partie pour leur dire merci pour leur travail et pour le jeu qu’ils ont proposé. Je suis heureux de cette victoire et de ne pas avoir pris de but", a déclaré Gattuso, qui a manifestement apporté de la confiance et de l’envie à une équipe qui a forcément été marquée par la crise qu’a traversée le club.

Lille accroche Lens

Alors que l’OM semble donc en voie de guérison, Lyon reste de son côté en plein marasme et n’a toujours pas gagné cette saison, après son match nul 3-3 à domicile contre Lorient.

La victoire, Lyon en rêve, alors que le club vit un début de saison calamiteux avec cinq défaites et deux nuls en sept journées. Lundi, les joueurs de Fabio Grosso ont bien cru tenir ce premier succès, en menant 3-1 à la pause contre des Lorientais toujours aussi fragiles en défense.

Las : Eli Kroupi Junior, auteur de son premier doublé (16e, 54e) à 17 ans à peine, a relancé les Merlus, jusqu’à ce qu’une mauvaise relance de Mama Baldé offre le ballon de l’égalisation à Darlin Yongwa (79e). Avec trois petits points seulement, les Lyonnais sont 17e.

Lens n’est pas beaucoup mieux classé (14e) après son match nul 1-1 contre le voisin lillois dans le Derby du Nord.

Après leur impressionnante victoire contre Arsenal en Ligue des Champions mardi, les Sang et Or espéraient peut-être mieux, mais c’est Lille (7e) qui a frappé en premier avec l’ouverture du score de Benjamin André (45+3). Lens a dû attendre la 70e minute pour égaliser par Deiver Machado.