Ligue Europa : Marseille sauve l’honneur du football français

Au bord fiasco complet. Grâce à sa victoire contre le Shakhtar Donetsk, l’Olympique de Marseille a évité à la France un zéro pointé dans ces barrages d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa. Mené 1-0, l'OM a renversé le match avec des buts de Pierre-Emerick Aubameyang (23e), Ismaila Sarr (74e) et Geoffrey Kondogbia (81e).

Le succès des Olympiens intervient deux jours après la désignation de Jean-Louis Gasset comme nouvel entraîneur, à la place de l’Italien Gennaro Gattuso.

Plus tôt, le RC Lens s’est bien battu mais a été éliminé sur le terrain des Allemands de Fribourg, vainqueurs 3 buts à 2 après prolongation. Après un nul 0-0 à l’aller, les Nordistes ont mené 2-1 et résisté à la furia allemande jusqu’à l’égalisation de Roland Sallai (90e+3), qui faisait suite aux deux buts lensois de David Pereira Da Costa (28e) et Elye Wahi (45+2). Sallai (68e) avait déjà réduit le score pour Fribourg, qualifié avec un dernier but de Michael Gregoritsch (99e).

Triplé de Bourigeaud face au Milan AC

À Rennes, en dépit d’une constante prise de risques et avec un triplé de Benjamin Bourigeaud, Rennes a rêvé contre l’AC Milan (3-2), mais les expérimentés italiens ont passé l’obstacle breton. Battu 3-0 à l’aller, Rennes a mené trois fois au score grâce à Bourigeaud qui avait ouvert le score à la 11e minute, avant de transformer deux pénaltys en seconde période (2-1, 54e, et 3-2, 68e), mais ils on concédé deux buts évitables de Luka Jovic (1-1, 22e) et Rafael Leao (2-2, 58e).

Toulouse, enfin, vainqueur de la dernière Coupe de France, n’a rien pu contre Benfica Lisbonne (0-0) qui l’avait emporté 2-1 à l’aller au Portugal avec deux penalties du champion du monde argentin et ancien du PSG Angel Di Maria, encore titulaire vendredi matin au Stadium.

Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu vendredi à Nyon (Suisse).