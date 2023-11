Natation en petit bassin : un cinquième titre pour Grousset

Grâce à sa victoire dans la course reine, Maxime Grousset a remporté un cinquième titre national lors des Championnats de France de natation en petit bassin d’Angers, où Mewen Tomac s’est offert deux nouvelles médailles d’or la nuit dernière.

En finale du 100 m nage libre, Grousset s’est imposé en 45 sec 79, un chrono qui pourrait lui valoir un podium dans quelques semaines à Bucarest aux Championnats d’Europe en petit bassin. Il a devancé Yann Le Goff (47.56) et le revenant Mehdy Metella (47.57).

Cinq titres en six courses

Sacré champion du monde du 100 m papillon cet été dans le grand bassin de Fukuoka au Japon, Grousset réalise un excellent début de saison. Sur six courses individuelles disputées au cours de la compétition angevine, le Néo-Calédonien a décroché cinq titres et une médaille d’argent.

L’autre homme fort de la semaine, Mewen Tomac, a lui consolidé sa domination sur le dos avec une victoire en finale du 50 m (22.96) et signe un triplé dans la spécialité. Il s’est encore illustré quelques minutes plus tard en allant chercher également le titre du 200 m quatre nages, à quelques centièmes du record de France.

"J’ai eu le temps de récupérer un peu, je voulais le record de France mais je suis content. C’est pas mal", a déclaré Tomac. "C’est une très bonne compétition pour moi, ça montre que je bosse bien."

Dans une course très relevée, Logan Fontaine s’est imposé en finale du 1500 m nage libre en 14 min 33 sec 52/100e et valide ainsi sa participation pour les Championnats d’Europe. Il sera accompagné à Bucarest de Damien Joly, Pacôme Bricout et David Aubry.

Le demi-fond français confirme ainsi sa bonne forme après avoir également qualifié quatre représentants sur le 800 m nage libre.

Dans les autres épreuves, Charlotte Bonnet a remporté son quatrième titre de la semaine en s’imposant en finale du 200 m, avec un nouveau record de France à la clé, tandis qu’Anastasiia Kirpichnikova s’est offert un troisième titre en étant sacrée championne de France du 400 m nage libre, après le 800 m et le 1500 m.

Résultats des finales du dernier jour de compétition

HOMMES

100 m nage libre

1. Maxime Grousset 45.79

2. Yann Le Goff 47.56

3. Mehdy Metella 47.57

1500 m nage libre

1. Logan Fontaine 14:33.52

2. Damien Joly 14:34.58

3. Pacôme Bricout 14:39.67

50 m brasse

1. Kacper Pastula 26.70

2. Carl Aitkaci 26.88

3. Benjamin Goguey 27.01

50 m dos

1. Mewen Tomac 22.96

2. Yohann Ndoye-Brouard 23.63

3. Stanislas Huille 23.77

200 m quatre nages

1. Mewen Tomac 1:54.15

2. Émilien Mattenet 1:57.31

3. John-William Dabin 1:57.89

FEMMES

100 m papillon

1. Charlotte Bonnet 57.66

2. Marina Jehl 58.13

3. Lilou Ressencourt 58.54

400 m nage libre

1. Anastasiia Kirpichnikova 4:01.30

2. Lucille Tessariol 4:01.94

3. Valentine Leclercq 4:07.29

200 m dos

1. Pauline Mahieu 02:04.81

2. Emma Terebo 02:05.83

3. Bertille Cousson 02:06.94

100 m quatre nages

1. Béryl Gastaldello 57.49

2. Charlotte Bonnet 58.11

3. Anastasia Urbaniak 1:00.36