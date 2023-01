Rallye : une courte avance sur le Monte Carlo

Sébastien Ogier (39 ans), qui vise une 9e victoire record dans ce rallye, a préféré assurer. Après avoir remporté six des huit spéciales disputées jeudi et vendredi, il n'en a gagné qu'une samedi, contre trois pour Kalle Rovanperä (22 ans), le champion du monde en titre, et deux également pour le Belge (34 ans) Thierry Neuville (Hyundai).