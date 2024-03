XV de France : l’heure du changement a sonné, les Calédoniens sur le banc

Léo Barré à l’arrière, Nicolas Depoortère au centre, une charnière Le Garrec-Ramos, Emmanuel Meafou et Thibaud Flament en deuxième ligne, Julien Marchand au talon : le XV de France devrait effectuer huit changements face au pays de Galles, dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la 4e journée du Tournoi des six nations. Mauvaka, titulaire depuis la Coupe du monde, les Taofifenua et Moefana commenceront le match sur le banc.