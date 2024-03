La direction de la compagnie réunionnaise Air Austral, en grande difficulté, valide un nouveau plan de restructuration

Baisse des salaires, suspension d’une desserte, apport de 10 millions d’euros… le Conseil de surveillance d’Air Austral a validé un vaste programme de restructuration de la compagnie réunionnaise en grande difficulté financière. " Ce plan comporte un objectif et une ambition de faire voyager sur les lignes opérées par Air Austral 1 216 000 passagers sur le prochain exercice qui débutera début avril 2024 ", explique la compagnie dans un communiqué.

" Pour accompagner l’entreprise à être plus performante, un effort collectif est indispensable " prévient-elle toutefois, avec " des mesures de gestion internes plus rigoureuses concernant la maîtrise et la réduction des coûts ". Air Austral annonce aussi " des efforts aux personnels se traduisant par une baisse significative du coût de la masse salariale, ainsi qu’aux fournisseurs et à l’État, notamment dans la gestion délicate du traitement du passif public ".

300 millions d’euros de dettes après le Covid

" Les dessertes et programmes de vol du court et moyen-courrier ont par ailleurs été revus, sous l’angle de la rentabilité financière des lignes ", ajoute la compagnie, qui avait déjà supprimé l’an dernier la desserte de Chennai en Inde, et va suspendre la desserte de Tuléar et Fort-Dauphin à Madagascar " à compter du 1er avril et jusqu’à nouvel ordre ". Air Austral entend aussi " améliorer " son " yield management ", à savoir, sa capacité à varier ses prix en fonction de la demande des consommateurs.

" Des actions sont parallèlement engagées pour régler positivement les contentieux lourds d’enjeux financiers " assure aussi la compagnie. En soutien à ce plan " qui se veut ambitieux, rigoureux, tourné vers l’avenir de la compagnie et aussi de son territoire ", les actionnaires publics et privés ont accepté collectivement d’accompagner l’entreprise par un apport financier d’un montant de 10 millions d’euros, en cohérence avec leur participation respective au capital.

Pour rappel, Air Austral était sortie de la crise sanitaire avec près de 300 millions d’euros (près de 36 milliards de francs) de dettes. L’État avait alors mobilisé 119 millions d’euros d’aide ainsi qu’un effacement de ses dettes à hauteur de 17,5 millions d’euros, validé par la Commission européenne. La Sematra, société d’économie mixte actionnaire de la compagnie, avait de son côté, mobilisé 25 millions d’euros.

Depuis, la compagnie a changé de capital à la suite d’une restructuration validée en 2023 par le tribunal de commerce. Outre la Sematra, la société Run Air, composée de plusieurs acteurs économiques de l’île, est entrée dans le capital de la compagnie à hauteur de 55 %. D’après un audit publié début 2024, Air Austral cumulait encore 65 millions d’euros (7,76 milliards de francs) de dettes.

D’avril 2009 à août 2012, la compagnie réunionnaise a proposé une rotation depuis Nouméa vers l’Hexagone en passant par Saint-Denis de la Réunion. Air Austral était déjà à l’époque entrée dans une zone de turbulences qui avait nécessité un plan de redressement débouchant sur l’arrêt de la desserte calédonienne.