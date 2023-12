360 mètres de piste dédiée aux modes doux inaugurés à Dumbéa rivière

Le premier tronçon de la "trame verte et bleue" de Dumbéa, qui prévoit de relier Koutio au parc provincial et à Nakutakoin, à travers une voie dédiée aux modes doux, a été inauguré ce vendredi. Pour l’heure, seule une portion de 360 mètres de long est livrée dans le secteur du parc Fayard et de l’ancien pont.