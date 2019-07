Addictions : « Le résultat pour les filles est préoccupant »

Hier, ils étaient tous réunis dans la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville : élus du gouvernement, de la province et de la commune, membres du vice-rectorat, directeurs des établissements du secondaire... Objectif de la rencontre du jour, prendre connaissance des résultats du programme de prévention contre la délinquance et de l’addiction chez les jeunes, « Youth in Europe », basé sur le modèle islandais, et présentés par le responsable de cette étude, le professeur Harvey Milkman. Pour mémoire, cet expert en psychologie est le père de cette approche, qui fait office de référence internationale aujourd’hui. En Islande, cette démarche a fait chuter de manière drastique les comportements à risque chez les jeunes. Cette méthode est expérimentée dans une vingtaine de pays dans le monde. Sur le Caillou, Koné, Dumbéa et le Mont-Dore ont signé une convention au mois d’avril, permettant le lancement du programme Youth in Europe dans leur circonscription.

Des résultats similaires sur les trois communes

Le professeur Harvey Milkman, Georges Naturel, le maire et Flavie Texier, secrétaire générale de la Finc ont signé la convention d’adhésion de Dumbéa au programme Youth in Europe au mois d’avril. Photo Archives G.R

A Dumbéa, plus de 1 400 élèves de troisième, de seconde et de terminale ont rempli des questionnaires concernant leur environnement social, leur bien-être et leurs habitudes de consommation. Hier, Harvey Milkman a dévoilé une partie des résultats, concernant les Dumbéens âgés de 15 à 16 ans. La séance était fermée au public et à la presse. Peu d’informations ont été fournies à l’issue de cette assemblée. « Je ne peux révéler de chiffres, ni d’éléments importants pour le moment », lance d’abord Georges Naturel, le maire. « Tout ce que je peux dire, c’est que les résultats sont relativement similaires sur les trois communes ». Il semblerait également que les données sur les problèmes d’addiction chez les jeunes femmes seraient alarmantes. « Le résultat pour les filles est préoccupant. Je ne m’attendais pas à cela. Cela découle assurément d’un certain mal-être d’une partie de la population féminine du pays », confie le premier édile. « Le professeur nous a fourni ces données factuelles et des pistes. A nous de mettre en place des projets maintenant, adaptés à la jeunesse de la commune. »

Harvey Milkman divulguera ces premiers résultats à la presse vendredi, dans les locaux de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, qui finance l’opération.