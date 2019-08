Des collégiens de Dumbéa-sur-Mer ambassadeurs de la Calédonie au Japon

Il est des voyages qui vous marquent à vie. Nina Bellagi, Clémence Israel, Kilian Dinh et Emmanuel Matan en ont récemment fait l’expérience. Les quatre collégiens de Dumbéa-sur-Mer ont eu la chance de participer, du 15 au 25 juillet, à l’Asian Pacific Children Convention (APCC), à Fukuoka, sur l’île de Kyushu (Japon). Les élèves de sixième, en classe internationale australienne et disciplines non linguistiques, ont pris la suite de la délégation de 2018, déjà issue du collège. Accompagnés par leur professeur d’éducation physique et sportive, Abdellah Bouazama, les voyageurs, sélectionnés sur épreuves, ont eu la chance d’échanger pendant deux semaines avec leurs hôtes japonais et 47 autres délégations mondiales (Etats-unis, Pérou, Maldives, Tuvalu, etc.).

Lancée en 1989, cette réunion internationale de la jeunesse destinée à favoriser l’émergence de « citoyens du monde » (lire par ailleurs) s’axe autour d’une notion clé : le Omoiyari. Pour Yoko Sakai, coordinatrice en chef du projet, « il s’agit de développer chez les enfants une empathie et un respect vis-à-vis de la différence afin de construire un citoyen universel ».

Trois temps forts ont rythmé le voyage des jeunes Calédoniens. Les élèves ont tout d’abord vécu quatre jours en autonomie dans un centre de loisirs en bord de mer, dans le but de tisser des liens avec leurs camarades internationaux. « L’objectif de l’APCC est de créer des ponts entre les enfants venus des quatre coins du monde, tout en découvrant les éléments de la culture et des traditions japonaises », résume le professeur d’éducation physique. Au programme : rudiments de japonais, découverte des spécificités culinaires locales ou encore bains traditionnels.

Pas de cantine scolaire

Chaque Calédonien a ensuite vécu en immersion dans une famille japonaise, dans la ville d’Hirokawa, où ils ont été accueillis en grande pompe par l’équipe municipale et les habitants. Parmi les activités culturelles proposées, Clémence a eu la chance de découvrir la calligraphie. « Je sais désormais écrire mon prénom en japonais », s’est réjouie la jeune fille, qui entend bien apprendre la langue l’année prochaine.

Les élèves ont aussi découvert le système éducatif japonais, grâce à une immersion de deux jours dans les classes de leurs hôtes, avec son lot de surprises. « L’école est très différente de la nôtre, raconte Kilian. Il n’y a pas de cantine scolaire : les élèves mangent dans la salle de classe et le service est assuré par les élèves eux-mêmes. » Les trois derniers jours, 300 enfants japonais et internationaux ont participé à des jeux et à des compétitions sportives afin de renforcer la cohésion, ainsi qu’à une conférence sur les vertus du sport, dont sera issue une charte des valeurs éditée aux prochains Jeux de Tokyo, en 2020. En attendant, les quatre globe-trotters auront pour mission de réaliser une exposition pour partager leur expérience avec leurs camarades « afin que ces valeurs universelles de respect et de tolérance soient diffusées au plus grand nombre », précise Chantale Creugnet, la directrice. « C’est une fierté pour l’ensemble de la communauté éducative de notre collège de voir nos élèves représenter la Nouvelle-Calédonie au cours d’un événement international. »