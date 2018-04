Dumbéa : Jeune urbaine au cœur vert

Chaque samedi, retrouvez notre tour d’horizon des communes du Caillou. Dumbéa, deuxième ville de Nouvelle-Calédonie avec ses 36 000 habitants estimés, est historiquement basée côté montagne et rivière. Mais depuis 2008, elle s’étend inexorablement côté mer et devient chaque jour plus urbaine. Une dichotomie d’où tirer avantage. Avec des centres urbains en plein essor d’un côté et un poumon vert de l’autre.