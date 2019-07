La représentation de Bataille au centre culturel attire 200 personnes

DUMBEA. Sur la commune, une représentation du spectacle de danse Bataille, de la Compagnie Dernière minute, s’est déroulée jeudi soir, au centre culturel. Cet événement, gratuit et ouvert au public, était proposé dans le cadre du Waan Danse Festival. A la fin de la représentation, un échange entre les artistes et les visiteurs a été organisé. Au total, plus de 200 personnes ont assisté au show. Les artistes se produisent de nouveau sur scène, à la Foire communale de Thio, cet après-midi, à 14 heures.

Photo Ville de Dumbéa