Le chapiteau Crunc lance ses activités

Dumbéa. Ouvert depuis hier, le chapiteau Crunc et ses artistes, mais aussi les agents et les membres des associations de quartier proposent gratuitement aux familles, comme aux scolaires, des ateliers ludiques et des spectacles en tous genres jusqu’au 21 octobre. Si les élèves étaient à l’honneur, hier, le tout public est attendu aujourd’hui, à partir de 11 heures, derrière la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer.