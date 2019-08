Le cinquième Big up day met le paquet avant fermeture

« Il y aura des animations toute la journée. Quelle que soit l’heure, les gens auront toujours quelque chose à faire. » Célia Martin, chef du service animation jeunesse, et les équipes municipales planchent sur la 5e édition du Big up day depuis plusieurs mois. La dernière fête des cultures urbaines du Big up spot avant travaux, qui se tiendra toute la journée de samedi, à Koutio, se doit de marquer les esprits. De 10 heures à 20 heures, MC Shavi et Simane feront vivre les six espaces d’animations gratuites, au son de DJ Shizakill.

Ouvert toute la journée, le village permettra par exemple de s’initier au double dutch (corde à sauter), au skate électrique, ou de participer à des sessions de laser game en plein air, etc. Démonstrations et initiations (sur inscription) aux arts du déplacement et parkour, mais aussi cascades avec l’équipe de la Bagheera Academy, feront bouger les visiteurs matinaux. Pour cette 5e édition, les sports de glisse font leur retour grâce à la jeune association Sports urbains NC. Son ride contest rassemblera les mordus de glisse à 14 heures. Sur inscription jusqu’à 13 heures le jour même. Il aura lieu en parallèle d’une battle de danse amateurs et semi-pros. Concerts live et spectacles comme Impromptus, de la compagnie Moebius Danse, animeront la pause déjeuner.

Course et battles

Symbole du Big up day, imaginé et porté par les jeunes du conseil de la ville, la Dumbéa color fun sera remplacée cette année par la Rainbow race de l’association Fit energy, qui a décidé de prendre ses quartiers sur la commune pour sa 5e édition également. Mais les Dumbéens seront bien présents. Les jeunes du conseil ont participé à l’organisation de la course et assureront une partie de l’animation. 4 000 personnes dont 300 enfants de moins de 3 ans, 60 handisports et 100 bénévoles sont attendus, samedi, à 14 heures, au complexe sportif de Koutio, et au fil des six portes colorées, dont une sera située au Big up. Les coureurs y seront immortalisés et pourront venir récupérer leur photo gratuitement à la fin de la course.

De quoi leur donner l’occasion d’assister aux battles de danse programmés dès 17 h 30. « C’est un moment à ne pas louper. Il y aura des propositions artistiques entre chaque passage. L’objectif est vraiment de promouvoir les cultures urbaines dans toute leur diversité. » Le Big up spot fermera ses portes à 20 heures, et devrait rouvrir en fin d’année, dans une toute nouvelle structure.