Le deuxième marché de produits locaux recherche des exposants

DUMBÉA. La deuxième édition du marché de produits locaux de la commune aura lieu le dimanche 28 juillet, de 6 h 30 à 13 heures, au parc Fayard. Il reste des stands, hors alimentation et produits vivriers. Les personnes intéressées sont invitées à contacter Thérèse Tukumuli et Valérie Bati, les deux organisatrices, responsables des maisons de quartier de Katiramona et du Val-Suzon, au 93 58 24 ou au 93 56 91. Ou par e-mail à : secretariat.dcjs@ville-dumbea.nc. La première édition du dimanche 30 juin, pourtant lancée pour répondre à la demande des habitants, n’avait rassemblé que peu d’exposants. La ville, qui a pour projet de former des vendeurs fiables en vue de la création du futur marché municipal, espère qu’ils répondront cette fois à l’appel. Prochaines dates : 25 août, 22 septembre, 13 octobre, 10 novembre et 22 décembre. Photo J.J.