Le vice-recteur en visite au collège Edmée-Varin

Hier, vers 10 heures, le vice-recteur, Erick Roser, était en visite au collège Edmée-Varin d’Auteuil, accompagné du principal René Rolly, et Kamali Folituu, le responsable de la Section d’enseignement général et professionnel adapté (Segpa). Objectif du jour pour le directeur général des enseignements du pays : découvrir le projet des élèves de Segpa, intitulé « Du tubercule au bougna ». « J’ai été invité par M. Rolly, dans cette optique. Cette initiative m’intéresse clairement, car elle entre dans le projet éducatif de la Nouvelle- Calédonie, avec la valorisation de l’enseignement de la culture kanak », souligne Erick Roser.

Cette démarche des collégiens de Segpa est inscrite dans les enseignements pratiques interdisciplinaire et consiste à inculquer les savoirs traditionnels en mêlant différentes disciplines (mathématiques, histoire, etc.) à la pratique.

Quatorze bougnas préparés par les élèves

Les élèves de 3e Segpa ont déterré quatorze bougnas, hier, vers 10 heures. Ces plats traditionnels étaient préparés depuis lundi par les élèves.

« Selon les niveaux, les élèves participent de plusieurs manières », évoque Kamali Folituu. « En cinquième, ils visitent le Sénat coutumier et le Conservatoire de l’igname, prennent connaissance des variétés d’igname, etc. » En quatrième, les collégiens plantent le tubercule sacré dans des champs, installés au sein de l’établissement. Et en troisième, c’est la consécration du travail réalisé par les élèves les années précédentes. « Nous procédons à la récolte des ignames, et nous dégustons un bougna avec nos tubercules lors d’une journée. Et cette journée, c’est aujourd’hui [hier] », indique le directeur de la Segpa, sourire aux lèvres.

Depuis lundi, les collégiens, avec l’aide de leurs parents et des encadrants, ont coupé et préparé les ignames et les différents légumes. Ils ont également assuré la mise en place du four traditionnel. « Ça va ! Ce n’était pas trop difficile, comme il y avait tous les adultes pour nous orienter. Il a tout de même fallu allumer le four vers 5 heures, et mettre nos quatorze bougnas à cuire aux alentours de 8 heures », informe Jacques, en classe de 3e Segpa.

A 10 h 30, les jeunes ont déterré les plats traditionnels. Vers 11 heures, une délégation composée d’élus de la ville, de la province et du vice-recteur, a été accueillie par les élèves, en grandes pompes. Des chants et des tenues traditionnelles ont été préparés pour l’occasion. Une coutume de bonjour a ensuite été effectuée. Les bougnas ont été dégustés à midi. Tout le monde s’est régalé.