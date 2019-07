Les créations de John-Higginson visibles ce week-end lors du Lôl

Dumbéa. Une quarantaine d’élèves de CP et de CM1 de l’école primaire John-Higginson (Dumbéa rivière) viennent de terminer un projet de classe pour le Festival L’île Ô livres (Lôl), qui se tiendra de vendredi à dimanche, place des Cocotiers (Nouméa). Sous la houlette de leurs enseignantes, maîtresses Valérie et Esmeralda, et avec le soutien des bénévoles de l’association Lire en Calédonie, les jeunes ont travaillé pendant cinq séances (dessin, peinture, modelage) à la décoration de cabanes en carton, suivant le thème de l’album Le facteur Totem. Leurs réalisations rejoindront le village du festival et l’atelier des cabanes de Vaï.Photo DR