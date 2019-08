Les femmes à l’honneur au Forum des métiers de la ville

Hier, vers 11 h 15, petite affluence au 11e Forum des métiers, de l’emploi et de la formation organisé par la commune, au centre culturel. Une soixantaine de personnes ont déjà été comptées depuis l’ouverture des portes. La journée a pour thème la place des femmes au cœur de l’entreprise.

Dans un coin, un espace est réservé à des interventions de femmes occupant des postes à responsabilité dans la fonction publique ou dans le privé, sous forme de conférence-débat. A 11 h 30, Ericka Michel, chef de service au Congrès et adjointe au maire de Dumbéa en charge du budget et de la jeunesse, finit d’évoquer son parcours. « Je ne me suis jamais sentie discriminée en tant que femme. Par contre, j’avoue avoir eu des difficultés en tant que jeune pour trouver un emploi, ici, après mes études en Métropole », conclut l’élue, devant quelques femmes très attentives. « Je viens tout juste d’obtenir un master. C’est très intéressant de prendre connaissance de la carrière de ces cadres, de la gent féminine, en plus. J’ai pu échanger par la suite avec certaines d’entre elles, ça me donne vraiment envie de m’accrocher pour décrocher un job », souligne Alexandra, 25 ans, de Nouméa.

Près de 240 visiteurs

Une zone est tenue par l’Association des femmes chefs d’entreprise. Les membres présentes ne cachent pas leur fierté lors de l’événement, où leurs actions sont valorisées. « Nous sommes ici pour dire aux femmes : il faut oser. Nous souhaitons briser les stéréotypes. Qu’elles n’aient pas peur de prendre des responsabilités et d’évoluer dans des métiers à dominante masculine. Il n’y a qu’à voir le domaine dans lequel j’évolue », évoque Dominique Annonier, la gérante du groupe Vinothèque.

Une trentaine d’exposants, issus de plusieurs structures, sont venus éclairer les intéressés sur leur avenir professionnel. « On a été s’informer auprès des pompiers, de la police municipale, des entreprises, etc. Nous avons appris beaucoup de choses, on va rester toute la journée, afin de récolter un maximum d’informations » souligne Stella, titulaire d’un CAP et Geneviève, étudiante à l’université. Près du stand de l’Ecole de la seconde chance, Rose-Lima, une jeune de Yahoué, semble enthousiaste. « J’ai fait le tour et franchement, j’ai plein d’idées sur mon futur à présent. Je ne lâche pas. »

« Cet événement est super. Beaucoup de gens autour de moi n’étaient pas au courant que tout cela se passait aujourd’hui. Il faudrait peut-être une communication plus importante », remarque Alexandra. Un avis partagé par plusieurs personnes rencontrées. Environ 240 visiteurs ont été comptés, quasiment le même chiffre que l’an passé.

Aurélien Pol