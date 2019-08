Les résidents du Kecho 2 vivent dans des villas aux multiples « malfaçons »

Fissures aux murs, bac à graisse trop petit, moisissures, peinture qui cloque, persienne non sécurisée, odeur nauséabonde dans les douches, dysfonctionnement sur les baies vitrées, etc. La liste des malfaçons relevées par les membres de l’association Kecho DSM, créée en mai 2018, qui défend les intérêts des habitants du lotissement Kecho 2 d’Apogoti, est longue, voire interminable. « Et le problème est quasiment le même chez tout le monde, c’est incroyable », indique Selemene Cagnewa, une des adhérentes. « Sans parler de la toiture. Quand il pleut, de l’eau s’infiltre dans la maison. Je me suis déjà réveillée en pleine nuit pour passer le mop et poser des seaux aux endroits où des gouttes apparaissaient. Nous louons des maisons invivables, franchement », se rappelle-t-elle, agacée. Pour mémoire, le lotissement, propriété de la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, apparu en 2016, est composé de 81 villas, allant du F3 au F5.

Contactée, la Sic reconnaît que des problèmes importants ont été constatés sur place. « Quand nous avons livré les logements, tout était aux normes. De nombreuses malfaçons sont apparues plusieurs mois après, sur l’ensemble des villas. En dix-sept ans de carrière au sein de la Sic, je n’ai jamais vu cela. Tout se passe bien normalement, il n’y a qu’à voir nos 1 500 habitations livrées ces dernières années », informe Guillaume Boyer, le directeur de l’aménagement, des programmes et du patrimoine du bailleur social.

Plus de rencontres avec le directeur général

« Nous comprenons le mécontentement des locataires. Nous nous mettons à leur place. Mais nous avons été victimes de l’incompétence des entreprises, prestataires dans ce projet ». Pour réparer les erreurs commises dans la réalisation des bâtiments, la Sic a effectué plusieurs travaux, entre 2016 et 2019. « Oui, mais les réparations ont été mal réalisées, et faites à la va-vite. Les malfaçons réapparaissaient toujours », soulève Tino Puluiuvea, le président de l’association.

Guillaume Boyer confirme les propos du président de Kecho DSM. « C’est pour cela que nous avons fait appel à un autre prestataire, depuis le mois de juillet, qui effectue le nécessaire pour remettre les villas en état. Il intervient maison par maison. Les premiers retours sont satisfaisants », répond-il. Les membres de Kecho DSM ne sont pas rassurés pour autant. « Nous nous inquiétons pour l’état de nos maisons quand arriveront les dates de l’accession à la propriété »,, évoque Albert Hapelama. Dès 2022, les locataires auront la possibilité d’acheter les villas. « On aime le quartier [lire par ailleurs]. Mais on ne va pas acquérir des habitations dans cet état », lance Masima Tokena. « Pas question de vendre les maisons ainsi, c’est clair ! Nous nous assurerons qu’il n’y a pas de problème technique. », indique Guillaume Boyer.

Les membres de l’association demandent des rencontres plus fréquentes avec le directeur général, Robert Satgé, pour évoquer leur situation. « Il est arrivé il y a quelques mois, il faut lui laisser un peu de temps. » Tino Puluiuvea conclut : « Nous avons une assemblée générale le 21 août, M. Satgé et les autres responsables de la Sic peuvent venir. » L’invitation est lancée.

Aurélien Pol