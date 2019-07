Portions de routes réglementées pour la retraite aux flambeaux

Pour permettre la retraite aux flambeaux de la Fête nationale, qui aura lieu ce soir, à partir de 18 heures, sur le tracé du Néobus, entre le centre culturel et la mairie, des portions de routes seront réglementées. Sont concernées, entre 18 et 20 heures, les intersections entre l’avenue d’Auteuil avec l’avenue Numa-Joubert/de la Tonghoué/impasse Voyer/rue des Aloes/avenue de la Vallée. Mais aussi l’intersection entre l’avenue de la Vallée avec la rue Camille-Hoff, et celle avec l’avenue Numa-Joubert. La réouverture de toutes les routes à la circulation se fera au plus tard à 20 heures. Renseignements sur le site www.dumbea-ville.nc