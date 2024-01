Sur la Savexpress, gendarmes et policiers font la chasse aux excès de vitesse

C’est un léger contretemps, ce mercredi matin, qui a poussé Marine à accélérer la cadence. "J’étais pressée, il fallait que je dépose ma fille, je voyais bien que j’étais au-dessus de la limitation", admet-elle devant son véhicule à l’arrêt, quelques minutes après avoir été contrôlée par les gendarmes, sur la voie rapide entre Koutio et le Dumbéa mall. La sanction tombe rapidement pour la jeune femme : rétention immédiate du permis de conduire, en raison d’un excès de vitesse de presque 50 km/h (118 km/h au lieu de 70 km/h). Marine devra aller le chercher à la DITTT, où lui sera présenté le montant de la contravention. En attendant, c’est son père qui prendra le volant pour le reste du trajet. "C’est embêtant parce que ma voiture, c’est mon outil de travail. Mais c’est aussi une petite leçon, ça nous remet les pieds sur terre", juge l’automobiliste.

Des excès de vitesse en hausse

À l’image de Marine, plusieurs automobilistes ont été contrôlés, ce mercredi matin, dans le cadre d’un dispositif déployé conjointement par la gendarmerie et la police le long de la Savexpress. En une heure, quinze véhicules ont été interceptés sur les deux zones (Koutio et Rivière-Salée) dont douze pour excès de vitesse (quatre de plus de 40 km/h).

Cette opération s’inscrit dans un objectif plus large du gouvernement et de l’État de multiplier les contrôles sur les routes calédoniennes, seul moyen de lutter contre une statistique affolante : "la vitesse est responsable de six accidents mortels sur dix en Nouvelle-Calédonie", dévoile Théophile de Lassus, directeur de cabinet du haut-commissaire, qui rappelle que "rouler trop vite, c’est augmenter la violence du choc, allonger les distances de freinage et diminuer sa capacité de concentration".





En 2023, 380 excès de plus de 40 km/h et 144 excès de plus de 50 km/h ont été relevés en zone gendarmerie, soit une augmentation respective de 45 % et 50 %. Un phénomène que le haut-commissariat, compétent en matière de respect de la réglementation, entend endiguer. "La lutte contre la vitesse a été fixée comme grande priorité, poursuit Théophile de Lassus. Il faut que les concitoyens comprennent l’enjeu que représente la réduction de la vitesse au volant", facteur déclencheur et aggravant des accidents de la route.

Pour y parvenir, gendarmes et policiers s’équipent depuis quelques mois. "On dispose désormais de plusieurs outils qu’on utilise sur tout le territoire", explique le capitaine de gendarmerie David Roussel. Outre les jumelles à visée laser employées ce mercredi matin, le gouvernement s’est récemment doté de quatre radars mobiles. Le premier a été déployé mardi, à Poindimié, les autres devraient entrer en service la semaine prochaine. D’ici fin 2024, quatre radars fixes sont également attendus le long des routes calédoniennes. "Il faut bien que les conducteurs comprennent qu’ils peuvent désormais être contrôlés à tout moment et partout en Nouvelle-Calédonie."