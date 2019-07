Les enfants de la Fasem auront leur goûter grâce à la kermesse

MONT-DORE. Une nouvelle kermesse a eu lieu ce week-end à l’école La Rizière (La Coulée), après celle de l’établissement scolaire. Les festivités de samedi étaient cette fois organisées par la Fédération pour l’accompagnement et le soutien à l’enfance au Mont-Dore (Fasem), à la recherche de fonds pour son fonctionnement et ses actions, « du Pont-des-Français jusqu’à l’école de Plum ». Plusieurs jeux (loto, châteaux gonflables, pêche à la ligne, etc.) dont la fameuse roue où s’est arrêtée Ana Logologofolau (à droite), 2e adjointe au maire en charge de l’enseignement, ont animé la journée. Marie-Elise Arawa, l’une des coordinatrices de la Fasem s’est félicitée « de dons généreux malgré le peu de monde. [...] Les fonds serviront, notamment, à offrir un goûter aux enfants inscrits à l’accompagnement à la scolarité et à participer au financement de projets. » Un voyage culturel au Vanuatu est en préparation. Photo Fasem